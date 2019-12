De Daniel Ionașcu,

Acesta a spus, într-un interviu pentru Agerpres.ro, că Primăria București trebuie să înceapă un program intensiv de înlocuire a țevilor RADET.

Acest lucru ar putea fi realizat cu ”mai puţine panseluţe, mai puţine concerte, mai puţini bani aruncaţi pe vouchere de biciclete şi pe alte lucruri”.

”Termoenergetica nu are bani, degeaba a capitalizat pe hârtie cu 670 de milioane Consiliul General, că banii nu există. Nu vreau să mă gândesc că ajungem cu Termoenergetica în aceeaşi situaţie ca şi cu RADET. Termoenergetica nu va rezista atât pentru că nu are absolut niciun capital, nu are nimic, încă, dar fără reabilitarea reţelei nu va exista confort termic în Bucureşti. Toţi bucureştenii, tot Consiliul, toată primăria trebuie să conştientizeze, toate primăriile de sector trebuie să gândească acest program de reabilitare. Primăriile de sector să pună presiune pe Primăria mare”

Virgil Popescu: