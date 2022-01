Miracle Aisha, fetiţa care s-a născut în timpul unui zbor de noapte spre Uganda, cu ajutorul unei doctorițe din Canada

Khatib, profesoară la Universitatea din Toronto, se afla de aproximativ o oră în zborul Qatar Airways de la Doha spre Entebbe, Uganda, când a aflat că o muncitoare migrantă ugandeză, care călătorea spre casă, era pe cale să aducă pe lume primul ei copil.

Doctorița, obosită după un program încărcat, se bucura de odihnă, dar nu a ezitat când o voce de la interfon a întrebat dacă e vreun medic la bord.

În acel moment, ea presupunea că era o situaţie critică, probabil un atac de cord.

„Pe măsură ce m-am apropiat, am văzut femeia întinsă pe scaun cu capul spre culoar şi picioarele spre fereastră. Copilul ieşea!”, a povestit Aisha Khatib, care a fost ajutată de alţi doi pasageri, o asistentă de oncologie şi un medic pediatru.

Fetița, care a venit pe lume la 35 de săptămâni, este sănătoasă și va fi botezată Miracle Aisha.

„Cea mai bună parte a poveştii este că a decis să-i dea copilului numele meu”, a spus Aisha, care i-a oferit micuței lănţişorul de aur pe care îl purta, cu numele ei scris în arabă.

Naşterea a avut loc în 5 decembrie, dar Khatib a fost prea ocupată să trateze pacienţii cu COVID din Toronto pentru a împărtăşi imaginile, până în această săptămână.

Is there a doctor on the plane? 🙋🏽‍♀️👩🏽‍⚕️Never thought Id be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE