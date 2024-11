„Sunt la facultatea de drept. Mie mi-a venit dosarul foarte greu din Canada. Erau foarte multe opțiuni la ce să aplic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Opțiunea cu Facultatea de Medicină nu a mai fost posibilă, pentru că am aplicat foarte târziu, în septembrie. A doua opțiune a fost Facultatea de Drept. Întotdeauna mi-a plăcut acest domeniu. Îmi place foarte mult, sunt anul I la Nicolae Titulescu și chiar vreau să rămân pe partea asta de drept. Nu știu încă ce voi face în viitor, dacă voi fi avocat sau magistrat. Dar îmi place foarte, foarte mult momentan.

În Canada nu am făcut Facultatea de Medicină, am făcut liceu și colegiu. Am făcut 3 ani de colegiu, am făcut în științe medicale un an, adică foarte multă chimie și fizică, dar nu medicină propriu-zisă. Am făcut și doi ani cursuri de științe sociale, cum ar fi politică, psihologie și chestii din acestea”, a spus Vanessa într-un interviu pentru Cancan.

Vanessa a recunoscut că are o relație de mai mult timp cu un băiat, însă până acum au stat la distanță unul de altul, asta pentru că el locuiește în România, iar Vanessa a locuit în Canada.

Recomandări De ce nimeni nu poate prezice strategia Trump 2.0 privind Ucraina

„Da, sunt într-o relație de un an și ceva. E un băiat din România iubitul meu. L-am cunoscut aici, am stat o perioadă la distanță și acum suntem împreună, pentru că am revenit în țară de câteva luni.

Tata este un om foarte calm, dar sunt mai aproape de mama din punctul acesta de vedere, când am nevoie de sfaturi. Tata mi-a fost întotdeauna aproape, nu există vreun lucru pe care nu aş putea să-l spun lui, să reacţioneze prost în legătură cu băieţii. Mama şi tata mă susţin în tot ceea ce fac”, a declarat Vanessa despre reacția tatălui ei, atunci când a aflat că are un iubit.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News