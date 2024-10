Cum plănuia Miruna Pascu să-și scape fiul de închisoare, după ce a ucis doi oameni. „Fac dosar medical. O să pleci vreun an de zile din România”

Într-una dintre convorbirile purtate cu fiul ei, după ce face o scurtă referire la adresa iubitei acestuia, jignind-o, Miruna Pascu începe să-i explice lui Vlad Pascu ce rotițe a pus în mișcare pentru a-l scăpa de problemele penale, după accidentul mortal din 2 Mai.

Vlad Pascu a fost reținut imediat după producerea accidentului mortal din 2 Mai. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Ea vorbește despre „mulți oameni” implicați în a-l scoate basma curată, care „fac eforturi supraomenești”, „nu gratis”.

Menționează apoi un dosar medical pe cale de a fi fabricat și intenția de a-l trimite pe Vlad în străinătate.

Iată discuția dintre cei doi, Miruna Pascu și Vlad Pascu, redată de Observator News din interceptările procurorilor:

Miruna Pascu: M-a sunat ieri… domnișoara… Ea așa e de proastă? Sau face pe nebuna?

Vlad Pascu: E destul de proastă.

Miruna Pascu: E foarte proastă. Deci va face niște prostii cât ea de mari. Ai ajuns pentru că ți-ai dorit întotdeauna să fii în centrul atenției lu tac-tu, să te aprecieze el. Așa te-a învățat, să fii șmecher! Și ai intrat într-un club de așa ziși smecheri. Te rog frumos, nu mai vorbi cu nimeni. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din căcatul ăsta. Și nu le fac gratis. Înțelegi?

Miruna Pascu: Primul lucru pe care tre să-l fac, e să fac dosar medical și dup-aia încet, încet. Şi o să am grijă ca să fii ok, adică în privința asta de protecție. Şi să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul. O să găsești ceva de făcut. O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde.

Vlad Pascu: Păi normal. Lumea e îndoliată, e astea…nu ai cum să….

Miruna Pascu: Mamă, problema este de accident. Şi în momentul în care a fost comportamentul ăla al tău dinainte, aberant, a fost ca și cum a fost o sfidare.

Miruna Pascu a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, vineri, 15 septembrie, pentru șantaj, după ce a încercat să o convingă pe iubita lui Vlad să nu meargă la audieri la DIICOT, spunându-i că va intra acolo în calitate de martor și va ieși suspectă.

Tot vineri au fost arestați și dealerii care îi furnizau droguri lui Vlad Pascu.

