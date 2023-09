Miruna Pascu a fost înregistrată vorbind la telefon cu prietena fiului ei și amenințând-o, dar și cu Vlad, care era în arest. Femeia îi spune acestuia că îl va proteja și discută și ce planuri are pentru el.

Vlad Pascu e cercetat nu doar pentru accidentul de pe Litoral, ci și, în alt dosar, pentru trafic și consum de droguri. Mama lui a încercat să o convingă pe iubita lui Vlad să nu meargă la audieri la DIICOT și i-a spus va intra acolo având calitatea de martor și va ieși suspectă. I-a cerut să șteargă toate mesajele și fișierele media din telefon care ar putea avea legături cu fiul său.

Iată o parte din dialogul purtat de Miruna Pascu și tânără:

Miruna Pascu: Dar dacă ești atât de labilă, ia-ți un avocat.

Martor: Labilă?!

Miruna Pascu: Bun, problema este ce îți dorești tu de la viață.

Martor: Să scap, să nu am nicio problemă. Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu Xanax.

Miruna Pascu: Doamne, eu nu-l ajutam cu niciun fel de Xanax, el a avut reţetă până la un moment dat.

Femeia l-a sunat pe fiul ei în arest și i-a povestit ce discuție a avut cu fata:

Miruna Pascu: Mama, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în c…. Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

Vlad Pascu: Doamne!

Recomandări Un vicepreședinte ICR a lipsit de la toate cele 31 de întruniri ale Comitetului Director, dar a încasat un salariu de 2.000 de euro pe lună în calitate de demnitar

A doua zi, arată interceptările, Miruna Pascu l-a sunat iar pe fiul ei:

Miruna Pascu: M-a sunat ieri….domnișoara… Ea așa e de proastă? Sau face pe nebuna?

Vlad Pascu: E destul de proastă.

Miruna Pascu: E foarte proastă. Deci va face niște prostii cât ea de mari. Ai ajuns pentru că ți-ai dorit întotdeauna să fii în centrul atenției lu tac-tu, să te aprecieze el. Așa te-a învățat, să fii șmecher! Și ai intrat într-un club de așa ziși smecheri. Te rog frumos, nu mai vorbi cu nimeni. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din căcatul ăsta. Și nu le fac gratis. Înțelegi?

Femeia discută cu Vlad și despre cum încearcă să-l protejeze:

Miruna Pascu: Primul lucru pe care tre să-l fac, e să fac dosar medical și dup-aia încet, încet. Şi o să am grijă ca să fii ok, adică în privința asta de protecție. Şi să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul. O să găsești ceva de făcut. O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde.

Vlad Pascu: Păi normal. Lumea e îndoliată, e astea…nu ai cum să….

Miruna Pascu: Mamă, problema este de accident. Şi în momentul în care a fost comportamentul ăla al tău dinainte, aberant, a fost ca și cum a fost o sfidare.

