„Lucrul pe care vi-l anunţ acum în premieră este că am încheiat contractul, am semnat şi am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative – Molnopirativ, mă refer la cel care se administrează pacienţilor cu risc crescut, simptomatici în centrele de evaluare sau în spitale. Primele cantităţi vor ajunge probabil în România, fizic la sfârşitul acestei săptămâni, iar la direcţiile de sănătate publică și care să le distribuie spitalelor şi centrelor de evaluare în primele zile ale săptămânii viitoare”, a declarat Alexandru Rafila, miercuri, la sediul Ministerului Sănătății.

Alexandru Rafila a mai spus că medicamentul va avea un impact favorabil în următoarele zece zile pentru scăderea presiunii din secțiile de Terapie Intensivă.

„Ceea ce ne preocupă pe toţi pentru reducerea numărului de decese pentru că, de data aceasta, discutăm de antivirale la care s-a măsurat acest efect şi el este certificat de studii ştiinţifice, pe când celelalte pe care le-am avut la dispoziţie până la momentul de faţă, mă refer la Favipiravir, nu aveau acest efect, ci doar de reducere a duratei bolii. Celălalt, Arbidol, iese din discuţie pentru că nu avea în spate niciun fel de studiu care să certifice acest lucru”, a mai precizat Rafila.

Molnupiravir, produs de Merck, și Paxlovid, produs de Pfizer, sunt primele medicamente antivirale din lume dezvoltate special pentru a trata infecția cu virusul SARS-CoV-2.

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro Orașul din România care se micșorează în fiecare an. Poate să dispară, care e explicația incredibilă

Observatornews.ro Om de afaceri sibian, găsit mort în pădurea Băneasa din București. Alexandru Coman era dispărut de trei luni

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2022. Taurii au prins aripi și le e greu să se oprească acum și să privească aceste întreruperi ca pe o pauză

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat în Rusia după ce Putin a trimis armata la granița cu Ucraina. Probleme uriașe

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată