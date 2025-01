În întunericul nopții se vede cum avionul coboară, pregătindu-se de aterizare. Apoi, o explozie și o bilă de foc luminează cerul.

Mai multe detalii ies la iveală despre cum s-a petrecut tragedia. Associated Press titrează că turnul de control i-a cerut pilotului avionului de pasageri să schimbe pistele cu doar câteva minute înainte de accident. Ei au fost direcționați către o pistă mai scurtă, pista 33 de pe Aeroportul Național Reagan. Controlorii au autorizat apoi avionul să aterizeze. Aeronava și-a ajustat direcția pentru noua pistă și, secunde mai târziu, impactul s-a produs.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe înregistrări de la martori care surprind secunda exactă a impactului și prăbușirea aeronavei lângă Aeroportul Internațional Reagan.

Cu doar câteva secunde înaintea ciocnirii, controlorul de trafic a efectuat un alt apel radio către elicopterul PAT25 „PAT 25 trece în spatele CRJ”. Înregistrările audio nu au identificat niciun răspuns de la elicopter, dacă există, la avertismentele de la controlul traficului aerian.

Transponderul radio al avionului a încetat să transmită la aproximativ 730 de metri de pistă, aproximativ peste mijlocul râului, mai scrie sursa citată. Accidentul a avut loc într-unul dintre cele mai strict controlate și monitorizate spații aeriene din lume, la aproximativ 5 kilometri sud de Casa Albă și Capitoliu.

Pe 13 ianuarie 1982, un alt zbor Air Florida s-a prăbușit în râul Potomac, ucigând 78 de persoane. S-a spus că teribilul accident a avut loc ca urmare a vremii nefavorabile.

