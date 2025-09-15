Sursă video: X/Info Room

În urma impactului, camionul a fost cuprins de flăcări, iar 14 oameni, inclusiv șoferul, au rămas prinși în interiorul vehiculului, conform Diario de Yucatán. O altă victimă a murit la fața locului, ridicând bilanțul total al deceselor la 15, relatează The Sun.

Martorii au descris scene cumplite, cu oameni prinși în vehiculul în flăcări și alte victime întinse fără viață pe șosea.

Pompierii, paramedicii și poliția statală au intervenit rapid pentru a stinge flăcările. Conform presei sale, trei persoane au fost scoase în viață și duse de urgență la spitale din apropiere.

Între timp, Garda Națională și echipele de criminaliști au securizat locul accidentului pentru investigații ulterioare. Cauza exactă a coliziunii și identitățile victimelor nu au fost încă dezvăluite de autorități.

Presa locală a relatat că aceasta este cea mai gravă tragedie rutieră din Yucatán din ultimele cinci decenii. Ultimul accident de o asemenea amploare a avut loc în 1979, când un autobuz s-a răsturnat, provocând moartea a 11 persoane și rănirea altor 43.

Guvernatorul Joaquin Diaz Mena a transmis pe X un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate: „Ne exprimăm solidaritatea și sprijinul față de familiile afectate în acest moment dureros”.

