Diego Zivulic, 31 de ani, închizătorul Oțelului Galați, a ajuns în orașul de pe malul Dunării la începutul lui 2023. Cariera l-a dus prin toată Europa, în special în estul continentului, din Croația natală în Cehia, Slovenia, Polonia, Ungaria și Macedonia de Nord.

Fotbalistul a avut experiențe multiple, este plecat din Rijeka natală de la 22 de ani. Într-un interviu acordat ziarului Libertatea, Diego a povestit care este impactul pe care România l-a exercitat asupra sa încă din startul aventurii sale aici, dar și ce anume l-a surprins peste măsură, calitatea drumurilor și a sistemului de autostrăzi.

Croația are peste 1.300 de kilometri de autostradă și de drumuri expres la un teritoriu de 56,542 km², în timp ce România are aproximativ 1.000 de kilometri de autostradă la o suprafață de 238.397 km². Croații și-au dublat în 15 ani numărul de kilometri de autostradă și turiștii străini afirmă că au cele mai bune drumuri din Europa de Est.

Libertatea: Diego, ai colindat și trăit prin toată Europa de Est, sunt diferențe mari sau mici?

Diego Zivulic: Dacă stilul de fotbal este asemănător, până la urmă este același sport, dacă vrei să fii profesionist până la capăt în timpul sezonului, nu există diferențe prea mari. Ai antrenamente, odihnă, meciuri. Nu ai capacitatea de a face turism sau de a te relaxa prea mult. Am ajuns la Galați, un orășel frumos, dar nu ies prea mult. Din ceea ce am sesizat deja, totul mi se pare departe în România.

– De ce?

– Din cauza lipsei autostrăzilor.

– Ce ai vrea să vizitezi, atunci când vei avea timp liber?

– Am auzit că Sighișoara și Brașovul sunt orașe foarte frumoase. De București știu că este capitala României și un oraș interesant, foarte frumos, fiindcă am jucat cu o echipă din Cehia, Viktoria Plzen, în două partide cu FCSB.

„Dăm din mână, ne descurcăm până la urmă”

– Ai apucat să vezi Bucureștiul?

– Un pic. Prima și a doua impresie? Este o metropolă, un oraș european, găsești orice ai nevoie. Îmi place Bucureștiul. Am citit apoi despre istoria orașului, mi-au plăcut bulevardele și fântânile din centrul Capitalei. Am stat la Hotelul Marriott, era aproape de acea clădire uriașă… Aia de-o vezi din spațiu. Palatul Parlamentului mi-a plăcut, m-a impresionat.

– Galațiul cum ți se pare?

– Să fiu sincer, n-am apucat să văd tot orașul, mă învârt în aproximativ aceleași zone. Mall, faleză, merg să mă plimb, așa mă relaxez. Totuși, am venit pentru fotbal, să atingem obiectivul, promovarea în prima divizie.

– Ce ai sesizat despre români?

– Oameni normali. Nimic ieșit din comun. Tipii de aici sunt amabili, poate că unii nu prea știu engleză, dar vorbesc să te ajute, dăm din mână, ne descurcăm până la urmă, nu e nimic ciudat în asta.

„Ce conflicte să mai am cu un sârb ortodox?”

– Cum ai cataloga experiența de până acum în România?

– Până acum, totul este bine. Am avut și rezultate bune, am avut experiențe plăcute. Am învățat tot felul de lucruri noi, inclusiv să mănânc cașcaval pane cu ceapă. Știi cum este, te adaptezi la tot felul de lucruri noi. Important e să ai deschidere către lucruri bune.

– Ce ai învățat în străinătate, de atâția ani?

– Eu consider că sunt un om normal, respect pe toată lumea. Sunt catolic, dar mă înțeleg bine și cu alți creștini, i-am întâlnit în Cipru, în Macedonia de Nord, în România. Am prieteni sârbi, ceea ce a fost în trecut, a rămas în trecut. De ce să purtăm ură pentru niște chestii pentru care nu ne-am războit?! Politica face lucruri urâte, vedeți ce se întâmplă în Ucraina.

– Ai avut de suferit, tu sau ai tăi, de pe urma războaielor din Balcani?

– Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu, că am trăit într-o familie sănătoasă, eu, personal, nu am avut conexiuni cu războaiele de acum mai mulți ani. Și familia mea a trăit liniștită. Nu același lucru îl pot spune despre alții. Oricum, spre deosebire de politicienii care nu întotdeauna sunt buni, oamenilor simpli le pasă de ale lor și nu de ceea ce li se bagă în cap. Ce conflicte să mai am eu cu un sârb ortodox?!

„Chiar aveți nevoie de autostrăzi”

– Te miră ceva în mod special în privința României?

– Mă întreb de ce o țară așa mare nu are autostrăzi! România e mult mai mare decât Croația, decât multe alte țări unde am trăit, dar are cei mai puțini kilometri de autostradă. Nu stau să dau lecții sau să critic, doar ți-am răspuns. E cam dificil pentru oameni să ajungă dintr-un punct în altul. Asta mi s-a părut ciudat. Chiar aveți nevoie de mai multe autostrăzi!

– Mai e ceva ce nu-ți place?

– Repet, nu sunt eu în măsură să-mi dau cu părere despre România, nu vreau să dau lecții sau să critic, mi-am spus o părere, cred că și mulți români au o opinie similară. Am mai vorbit și eu cu diverși conaționali ai voștri. Eu sunt de vreun deceniu în afara Croației, am încercat de toate, nu am nicio problemă. România este o țară OK de trăit, așa că nu pot spune că există ceva ce nu-mi place.

