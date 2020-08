Aplicația se numește Eyes on the Solar System și cu ajutorul ei se poate vedea poziția exactă a roverului Perseverence, care va ajunge pe Marte în februarie, anul viitor.

Totodată, vor putea fi aflate mai multe informații despre corpurile cerești din sistemul solar, inclusiv despre asteroizi, planetoizi.

Mai mult, sunt disponibile inclusiv date despre cometele Hale-Bopp și Halley, care au părăsit recent sistemul nostru solar.

”Eyes on the Solar System vizualizează aceleași date de traiectorie pe care le folosește echipa de navigație pentru a parcurge cursul roverului Perseverence pe Marte. Dacă doriți să ne urmați în această călătorie, acesta este locul în care trebuie să fiți”, a declarat Fernando Abilleira, managerul de proiectare și navigație al misiunii Mars 2020.

Pe lângă aplicația care permite urmărirea misiunii pe Marte, utilizatorii mai pot afla lucruri mai multe despre planeta noastră accesând Eyes on the Earth sau pot călători în lumi îndepărtate cu Eyes on ExoPlanets.

