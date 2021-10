Vladimir Putin a acordat cetățenie rusă atât cântăreței uruguayene Natalia Oreiro, cât și fiului acesteia, Merlin. Anunțul a fost făcut printr-un decret prezidențial.

„Se acordă cetățenia rusă următoarelor persoane: Natalia Marisa Oreiro Iglesias, născută la 19 mai 1977 în Uruguay, cu fiul ei Merlin Atahualpa Mollo Oreiro, născut la 26 ianuarie 2012 în Argentina”, se arată într-un decret prezidențial postat pe portalul actelor juridice oficiale.

Prima vizită a Nataliei Oreiro în Rusia a fost în anul 2001, iar de atunci a călătorit în această țară aproape în fiecare an. În anul 2020, cântăreața și actrița uruguayană declarat pentru agenția rusă TASS că ideea i-a venit în timpul unei vizite la Ambasada Rusă din Argentina, țară în care actrița locuiește în prezent.

În iunie 2016, Natalia Oreiro a depus o cerere pentru primirea cetățeniei ruse. „Călătoresc atât de mult și am atât de multe legături cu Rusia, încât am fost întrebată dacă aș dori să oficializez acest lucru. Am spus că ar fi o onoare pentru mine”, a spus vedeta, care a declarat că doar numele ei e de rusoaică.

Actrița și-a exprimat în repetate rânduri dragostea față de Rusia, astfel cu ocazia Zilei Naţionale a Rusiei, sărbătorită la 12 iunie, ea a postat un mesaj pe Twitter în care purta un „kokoshnik” de culoare roşie (un acoperământ de cap tradiţional rusesc purtat de femei şi fete), pentru a-i felicita pe ruşi cu această ocazie şi pentru a-i asigura că „Rusia este şi patria mea”.

Printre celebrităţile străine care au paşaport rus, după ce l-au solicitat oficial, se află actorul francez Gerard Depardieu şi actorul american Steven Seagal. Legendara actriţă italiană Ornella Muti a mărturisit anul trecut că studiază la rândul ei această posibilitate, având în vedere că are deja permis de şedere în această ţară şi a început să înveţe limba rusă.

