„Ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogălniceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”, a explicat acesta.

În scrisoare, invitația oficială a fost redirecționată către Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a mai precizat șeful statului.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele summiturilor B9”, a completat Nicușor Dan.

Summitul B9 reunește statele din flancul estic al NATO, reprezentând o platformă de dialog strategic în fața provocărilor de securitate din regiune.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că autoritățile române au început lucrul la un scenariu de criză pentru o posibilă lipsă de aprovizionare cu produse petroliere, în contextul tensiunilor internaționale. Declarația vine în urma discuțiilor purtate luni la Palatul Cotroceni cu premierul, miniștrii de Finanțe și Energie, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat.



