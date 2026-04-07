Ce spune Nicușor Dan despre actuala situație politică din România

În contextul tensiunilor din coaliție, Nicușor Dan a fost întrebat și ce va face în cazul în care PSD va ieși de la guvernare. Reamintim că Sorin Grindeanu a anunțat recent că PSD nu mai vrea să fie în coaliție, „în forma aceasta”.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că actuala configurație parlamentară obligă cele patru partide prooccidentale și minoritățile naționale să colaboreze pentru realizarea obiectivelor asumate de România.

El a subliniat că aceste partide au colaborat bine pentru aderarea la OCDE, fiind la jalonul 24 din 25, și că mai au cinci luni pentru absorbția fondurilor PNRR.

„Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide prooccidentale şi minorităţile naţionale să colucreze, pentru ca România să-şi ducă la sfârşit obiectivele pe care şi le-a asumat. Aceste partide, dincolo de tot ce a făcut România, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au cinci luni pentru a absorbi banii ăştia. Deci, cred că, dincolo de declaraţii politice, joc politic, configuraţii politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România şi le-a stabilit”, a spus președintele Nicușor Dan, în timpul conferinței de presă.

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan

Întrebat dacă îi va cere demisia lui Ilie Bolojan, în cazul în care social-democrații ies de la guvernare, președintele a explicat că „există responsabilitate” și spune că va „media și discuta” ca proiectele României să meargă mai departe.

„Eu, în ce calitate? (…) Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Ce pot eu să spun este că există responsabilitate și că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a mai explicat el.

Președintele spune că are discuții informale cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Președintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Timişoara, dacă intenționează să îi invite la consultări, în cursul săptămânii viitoare, pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, pe fondul tensiunilor tot mai mari din cadrul coaliției de guvernare.

Șeful statului a precizat că are deja discuții informale cu aceștia și că, dacă situația o va impune, va extinde dialogul și la nivelul partidelor.

Totodată, el a subliniat că astfel de întâlniri au loc, în general, în mod regulat, aproximativ o dată pe săptămână.

„Aşa cum am spus de mai multe ori, am discuţii informale cu ei şi, în măsura în care e nevoie, cu partidele, dacă situaţia se acutizează”, a precizat șeful statului.

Marți, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat din nou Guvernul și pe premierul Ilie Bolojan. Într-o postare distribuită pe contul său de facebook, liderul social-democraților acuză că nu sunt luate măsuri economice și sociale necesare în contextul actual.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD ar putea ieși din coaliția de guvernare

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că PSD ar putea ieși din coaliția de guvernare. Liderul social-democrat a criticat performanțele premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de gestionare economică deficitară.

„Coaliția în acest moment nu funcționează așa cum trebuie. Colegii din 30 de județe mi-au spus că nu ne mai dorim să continuăm în forma asta și să găsim o formă de organizare mai bună în interiorul coaliției, se poate chiar să trecem în opoziție”, a afirmat Grindeanu.

Totuși, acesta a evitat să confirme dacă PSD ia în considerare preluarea guvernării printr-o nouă alianță politică. În contextul insistențelor jurnaliștilor, Grindeanu a precizat că PSD dorește funcția de premier mai devreme decât prevede protocolul actual al coaliției, semnat cu PNL și USR.

La acel moment, Grindeanu l-a acuzat din nou pe premierul PNL, Ilie Bolojan, pentru gestionarea economică „deficitară”, despre care susține că ar duce țara spre sărăcie.

„Blocajele parlamentare și presiunile politice sunt necesare pentru a corecta direcția greșită în care se îndreaptă economia României și pentru a obține finanțările de care avem nevoie”, a declarat liderul social-democrat.

