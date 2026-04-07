Concluzii după discuția de luni de la Cotroceni

Declarația vine în urma discuțiilor purtate luni la Palatul Cotroceni cu premierul, miniștrii de Finanțe și Energie, precum și cu reprezentanți ai sectorului privat.

„Ceea ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost că în momentul acesta nu este o urgență pentru România, însă, așa cum există niște scenarii de criză pentru gaze, cum există niște scenarii de criză pentru energie electrică, începe să se lucreze la un scenariu de criză pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol”, a explicat președintele Dan.

România, conform acestuia, se află într-o situație relativ favorabilă comparativ cu alte state europene, datorită capacității de producție internă și a existenței unor rafinării pe teritoriul național. „Sunt două chestiuni cumva distincte: una este aprovizionarea, cealaltă este prețul.

În discuția de ieri de la Cotroceni am discutat de procurare, despre posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piață. Nu suntem acolo, România este într-o poziție ceva mai bună decât alte țări europene, pentru care o parte din producție este internă, pentru care o parte din rafinare are loc pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte”, a declarat Nicușor Dan, aflat marți la Timișoara.

„O presiune mare pe preț” pentru următoarele luni

Pe partea prețurilor însă, situația este mai complicată. „Sunt mulți factori pe care noi nu-i putem controla în momentul de față. De exemplu, a început o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz. O să vedem în zilele următoare cât la sută din lipsa acestui necesar va fi suplinită prin această tranzitare parțială. În ipoteza în care lucrurile continuă în direcția asta, o să avem o presiune mare pe preț, de, să zicem, 2-3 luni de acum, și o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze, așa cum a făcut-o zilele trecute. Dar, așa cum am spus, sunt mulți factori și o să vedem văzând și făcând”, a adăugat Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială a subliniat că, în urma consultărilor de luni, s-a agreat un mecanism de comunicare continuă între autorități și mediul privat pentru monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a măsurilor necesare în caz de criză.

În prezent, România nu se confruntă cu probleme de aprovizionare, iar companiile din domeniu continuă să achiziționeze combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.

