Donald Trump a oferit un răspuns la invitația de a veni la București, cu ocazia summitului B9, de pe 13 mai

Trump nu vrea să vină la București

Deși Donald Trump a refuzat invitația de a participa la Summitul B9, președintele SUA a transmis o scrisoare de mulțumire către România și Polonia pentru angajamentul acestora de a crește bugetele pentru apărare la 5% din PIB în următorii ani.

În același document, Trump a subliniat aprecierea pentru sprijinul oferit de cele două țări în contextul conflictului din Iran. Summitul B9, inițiat în 2015 de Klaus Iohannis și omologul său polonez Andrzej Duda, reunește liderii a nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Lideri de rang înalt, așteptați la București

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat deja participarea la eveniment.

„L-am invitat pe domnul secretar general la summitul B9 de la București, iar invitația a fost acceptată, deci, o să-l avem în mai pe domnul Rutte la București; mulțumesc pentru asta”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă.

La eveniment vor participa aproximativ 15 lideri ai statelor membre NATO și parteneri strategici. Printre aceștia se numără și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost invitat oficial la summit.

„L-am invitat pe domnul președinte la reuniunea B9 care va avea loc în mai la București”, a afirmat Nicușor Dan alături de omologul său ucrainean, în cadrul unei conferințe la Palatul Cotroceni.

Contextul Summitului B9 din 2026

Formatul București 9 a fost creat ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei, în special după anexarea Crimeei și declanșarea conflictului din Donbas în 2014. Scopul său principal este coordonarea în domeniul apărării și alinierea pozițiilor statelor de pe flancul estic al NATO înaintea summiturilor importante ale Alianței.

În 2025, Summitul B9 a fost găzduit la Vilnius, iar de-a lungul anilor, formatul a devenit un pilon esențial al cooperării militare regionale. În cadrul reuniunii din acest an, România și Polonia intenționează să propună extinderea formatului prin invitarea statelor scandinave să se alăture grupului.

Această inițiativă ar putea întări și mai mult flancul estic al NATO și ar contribui la consolidarea securității europene în fața provocărilor actuale.