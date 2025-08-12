Discuția cu Zelenski a avut loc la câteva ore după cea cu președintele SUA, Donald Trump, și cu trei zile înaintea negocierilor Trump-Putin din Alaska, la care liderul de la Kiev nu a fost chemat.

„Astăzi am avut o discuție telefonică detaliată cu președintele Zelensky. I-am prezentat punctul meu de vedere, și anume că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și de durată în Ucraina, pentru ca atrocitățile zilnice comise de Rusia să înceteze. România sprijină eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, durabil și sustenabil. Pacea trebuie obținută împreună cu Ucraina la masa negocierilor”, a transmis șeful statului, fără să precizeze cine a inițiat apelul telefonic.

Nicușor Dan a adăugat că România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și că țara noastră va sprijini mai departe Ucraina. „În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a punctat președintele.

În final, Nicușor Dan a anunțat că a acceptat invitația lui Zelenski de a face o vizită la Kiev în această toamnă. Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Cu doar câteva ore în urmă, Nicușor Dan l-a felicitat pe Donald Trump pentru implicarea în găsirea unei soluții de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina, deși președintele SUA nu a reușit până acum acest lucru. O nouă tentativă va avea loc peste trei zile.

Mai precis, Trump a confirmat că va discuta despre „schimburi de teritorii” cu președintele rus Vladimir Putin vineri, 15 august, la summitul din Alaska dedicat războiului din Ucraina. Aceasta va fi prima lor întâlnire față în față din 2019 și până acum, adică prima după invazia Rusiei în Ucraina, petrecută în februarie 2022.

Doar că Zelenski nu a fost invitat, așa că negocierile se vor purta în absența lui. Mai mult, Trump și-a exprimat recent nemulțumirea pentru că Zelenski a refuzat să accepte cedări teritoriale și a mai cerut ca orice acord de pace să fie aprobat prin referendum în Ucraina.













