Putin vrea să scape de Zelenski

În februarie, când Vladimir Putin a discutat pentru prima dată cu președintele american Donald Trump despre parametrii unui acord de pace în Ucraina, ideea organizării de alegeri pentru un armistițiu părea o modalitate realistă pentru liderul rus de a-l înlătura de la putere pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Dar, pe măsură ce lunile au trecut, liderul republican de la Casa Albă a părut să se îndepărteze ușor de capcanele întinse de regimul de la Moscova și să încline în favoarea Kievului. Aparenta schimbare de direcție a Casei Albe a pus într-o oarecare dificultate Kremlinul, care nu a mai putut emite ultimatumuri.

Acum, când Trump și Putin sunt la doar câteva zile de prima lor întâlnire față în față din 2019 încoace, liderul de la Kremlin are nevoie de o altă modalitate pentru a scăpa de conducerea pro-occidentală de la Kiev. „Schimburile de teritorii” ucrainene, adică cedările, cerute lui Trump și acceptate se pare de președintele american ar putea merge în această direcție.

Acordul de pace, un risc pentru președintele ucrainean

Constituția Ucrainei interzice cedările de teritorii în lipsa unui referendum național care să le aprobe, iar Volodimir Zelenski a semnalat clar acest aspect. De altfel, un referendum în acest sens nu poate fi organizat la nivel național atât timp cât armata rusă ocupă aproximatv 20% din teritoriul ucrainean.

Orice încercare de a acționa unilateral și de a încălca Constituția ar putea duce la tulburări, mai ales în rândul soldaților care luptă de 11 ani încoace pentru a-și apăra patria. Dacă, sub presiune, va curs unei acțiuni unilaterale, poziția lui Zelenski va fi mai nesigură ca niciodată.

Cedările de teritorii, care ar presupune retragerea rușilor de pe porțiuni mici ocupate în regiunile Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk în schimbul extinderii pe un teritoriu mai mare din Donbas, nu vor aduce nimic bun Ucrainei. În schimb, Rusia ar obține una dintre cele mai fortificate zone ale apărării ucrainene și posibilitatea de a-și întări liniile de front din regiunile Herson și Zaporojie, inclusiv controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa.

Șiretlicurile Kremlinului

În opinia Jaroslavei Barbieri, cercetătoare la Chatham House, această strategie a fost concepută de regimul de la Moscova pentru a-l poziționa pe Volodimir Zelenski în ochii lui Donald Trump ca principalul blocaj în calea păcii. „Solicitând porțiuni din teritoriul ucrainean ca parte a unui acord de pace, Putin este conștient că situația este inacceptabilă pentru majoritatea ucrainenilor”, spune Barbieri.

Respingerea așa-zisei oferte ar putea poziționa „Ucraina ca parte necooperantă și nerecunoscătoare față de eforturile de mediere a păcii depuse de Trump”, continuă cercetătoarea.

În plus, „ar putea crea o ruptură între Trump și aliații europeni, care au reiterat importanța păstrării suveranității Ucrainei, și ar putea destabiliza societatea ucraineană prin mobilizarea nemulțumirilor în rândul minorității care este dispusă să accepte concesii pentru a pune capăt războiului”, adaugă Barbieri.

Majoritatea ucrainenilor nu acceptă cedări de teritorii

Un sondaj publicat în iunie de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că 38% dintre ucraineni ar fi dispuși să accepte pierderi teritoriale „în schimbul obținerii păciii cât mai curând posibil și păstrării independenței”. În același timp, 52% dintre ucraineni se opun categoric cedării de teritori, „chiar dacă acest lucru ar prelungi războiul”.

O posibilă soluție pentru Zelenski

Volodimir Zelenski pare să fi acceptat ideea găsirii unei forme de cedare de teritorii pentru a pune capăt războiului. În lipsa unei asfel de soluții, riscă să piardă de tot sprijinul lui Donald Trump și să se confrunte cu anumite rețineri din partea europenilor.

Surse diplomatice au declarat pentru ziarul britanic că șeful statului ucrainean ar putea fi pregătit să oprească luptele, să înghețe linia frontului și să predea Moscovei controlul de facto asupra teritoriilor ocupate de armata rusă în schimbul unui acord de pace. Practic, Ucraina ar recunoaște pierderea controlului de facto asupra regiunilor Donețk și Lugansk, care formează împreună Donbasul, Crimeei și părților ocupate de ruși în Herson și Zaporojie.

„Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a susținut Trump.

Marea întrebare este cum va prezenta Zelenski aceste cedări în fața ucrainenilor. Limbajul ar putea fi cheia. Recunoașterea de jure ar necesita un referendum și ar putea alimenta tensiunile în rândul populației până la pierderea puterii de către Zelenski. Predarea controlului de facto, care nu este recunoscută legal, pentru o acceptare temporară a realității pare a fi mai probabilă.

Ucraina riscă să piardă definitiv regiunile ocupate de armata rusă

Ar fi dispuse Ucraina și Rusia să ajungă la un acord precum că peninsula Crimeea, Donbas și regiunile ocupate din Herson și Zaporojie sunt ucrainene de jure, dar controlate de Moscova de facto pentru o perioadă determinată de timp? Un eventual acord în acest sens ar putea rezolva problema referendumului și ar amâna o decizie finală. Vărsarea de sânge s-ar opri și linia de demarcație ar fi trasată – pentru o perioadă.

Cu toate acestea, regimul de la Moscova va folosi toată această perioadă pentru a semăna sentimente anti-ucrainene în regiune și pentru a le „rusifica” până la stadiul în care să nu se mai poată întoarce în componența Ucrainei.

Așadar, Putin pare că se apropie pe ascuns de unul dintre obiectivele sale de război, și anume plasarea lui Zelenski într-o poziție șubredă până la căderea președintelui ucrainean.

Donald Trump îl critică din nou pe Volodimir Zelenski

Luni, Donald Trump l-a criticat din nou pe Volodimir Zelenski și a reluat o parte din retorica Moscovei: „Am fost puțin deranjat de faptul că Zelenski a spus: «Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională». Adică are aprobare să intre în război și să ucidă pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii?”.

În realitate, Zelenski nu a intrat în război, ci și-a mobilizat țara pentru a se apăra în fața agresiunii militare declanșate ilegat și neprovocat de către Putin, și nu este presat la un schimb de teritorii, ci la cedări de teritorii.

Reprezentările finale vor fi făcute de Zelenski și alți lideri europeni într-un apel video cu Trump programat pentru miercuri, conchide The Telegraph.

