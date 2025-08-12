„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și la construirea unei soluții de pace juste și durabile. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu poate fi construită fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității sale teritoriale și fără ca poporul ucrainean să-și decidă liber viitorul”, a transmis Nicușor Dan pe Twitter.

„Vom continua să sprijinim Ucraina, împreună cu partenerii noștri europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a adăugat șeful statului.

Mesajul a fost transmis în contextul eforturilor lui Donald Trump, care încearcă de câteva luni să medieze un acord de pace între Moscova și Kiev, dar fără să reușească. O nouă tentativă va avea loc peste trei zile.

Președintele SUA a confirmat că va discuta despre „schimburi de teritorii” cu președintele rus Vladimir Putin vineri, 15 august, la summitul din Alaska dedicat războiului din Ucraina. Aceasta va fi prima lor întâlnire față în față din 2019 și până acum, adică prima după invazia Rusiei în Ucraina, petrecută în februarie 2022.

Doar că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a fost invitat, așa că negocierile se vor purta în absența lui. Mai mult, Trump și-a exprimat recent nemulțumirea pentru că Zelenski a refuzat să accepte cedări teritoriale și a mai cerut ca orice acord de pace să fie aprobat prin referendum în Ucraina.

