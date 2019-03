40 de morți și 20 de răniți grav, într-un atac armat la două moschei din Noua Zeelandă!

UPDATE ora 8:00. Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat că 40 de persoane au fost ucise și peste 20 de oameni au fost răniți grav în atacurile din Christchurch, conform BBC.

Jacinda Ardern a catalogat atacurile ca fiind teroriste.

De asemenea, conform comisarului Mike Bush, trei bărbați și o femeie au fost reținuți și se află în custodia poliției.

Autoritățile au reținut trei bărbați și o femeie, acuzați că au comis acest atentat. Nu se știe dacă toți au tras sau numai unul singur. Unul dintre reținuți se numește Brenton Tarrant, un australian. El a postat, înainte de atac, imagini cu arsenalul pregătit pentru acest masacru.

Mike Bush, un ofițer de poliție, a dezvăluit că în zonă au fost descoperite și câteva dispozitive explozibile, atașate la câteva autovehicule, pe care autoritățile spun că le-au securizat.

Poliția n-a confirmat numărul persoanelor decedate, dar a spus că este vorba despre „decese multiple”. Autoritățile au blocat orice cale de acces spre cele două moschei. Oamenii legii se tem că și alți atacatori ar mai putea fi încă pe poziții. Școlile din oraș au fost închise, elevii nu mai pot pleca acasă.

A fost transmis în direct pe Facebook!

Un martor ocular a dezvăluit detalii șocante din timpul atacului. „Când s-a deschis focul, lumea s-a înghesuit spre ieșire. Dar ușa s-a închis și atacatorii și a început să-i împuște. A mers în toate încăperile și a împușcat pe toată lumea”, a povestit un martor ocular, care avea cămașa plină de sânge. Acesta a povestit că a scăpat fiindcă s-a ascuns sub o banchetă și s-a făcut că nici nu mai respiră.

Len Peneha, un alt martor, care locuiește chiar lângă moscheea Masjid Al Noor, a dezvăluit că a văzut un om îmbrăcat în negru intrând în moschee, care a dechis focul. Acesta a fugit apoi și și-a aruncat arma semi-automată pe stradă. În moscheea Al Noor erau circa 200 de persoane în momentul atacului.

Șocant este că atacul a fost transmis live pe contul de Facebook al unuia dintre atacatori. Filmul a circulat o bună perioadă în mediul online, până a fost șters.

Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a asigurat că va lua toate măsurile după acest atac. „În Noua Zeelandă nu este loc pentru asemenea acte extreme de o violenţă fără precedent. Oamenii care au fost ţintele acestui atac sunt acasă în Noua Zeelandă. Ar trebui să fie în siguranţă aici. Persoana care a comis acest act violent împotriva lor nu îşi are locul în societatea neozeelandeză”.

„Tipul purta ceva ca o uniformă de armată. Şi avea o armă mare şi multe gloanţe. A intrat şi a început să împuşte pe toată lumea din moschee. A trebuit să sparg o uşă, geamul de la o uşă, ca să scot pe toată lumea afară. Am încercat să-i facem toţi să fugă de acolo.

Nu puteam să deschidem uşa pentru toţi. Am fugit prin parcare, am sărit peste gardul din spate. Cam asta s-a întâmplat. Nu l-am văzut pe atacator prea bine, dar avea o cască pe cap”, a spus un martor, Ahmad al-Mahmoud.

O elevă româncă, printre cei blocați în școli

Christchurch este cel mai mare oraș de pe insula de sud din Noua Zeelandă, cu circa 400.000 de locuitori. Vera Borozia, o fetiță de 13 ani, născută în România, este printre miile de elevi blocați în școli.

„Cu jumătate de oră înainte să se termine școala, pe la 2 și ceva, a sunat alarma și de atunci stăm aici. Nu se știa ce s-a întâmplat, dar după ceea am aflat ce se întâmpla prin oraș acum. Toate școlile din Christchurch sunt înschise acum. Ne-am speriat puțin, dar acum suntem mai calmi că știm că nu e aproape de școala noastră, am vorbit cu toata familia, cu prieteni și totul e ok, deocamdată”, a spus fata, a anunțat digi24.

