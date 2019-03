Cu alte cuvinte, România este pe locul 2 în lume în clasamentul celor mai bune jucătoare din lume, dar are reprezentare de frunte, chiar pe aceeași poziție, și în clasamentul celor mai slabe sportive profesioniste, după o ierarhie întocmită printre cele mai ”ieftine” turnee! Dacă numele româncei de pe podiumul WTA este arhicunoscut, Simona Halep, despre Ilona Georgiana Ghioroaie, cea care se situează pe locul secund în ierarhia ITF (Federația Internațională de Tenis) se știu puține detalii.

Primul clasament ITF, publicat pe 7 ianuarie 2019

Cum s-a ajuns aici? Noile schimbări efectuate la nivel mondial, care au bulversat și au scandalizat baza piramidei din tenis, au făcut posibil nemaiîtâlnitul caz. ITF, organizația care are grijă de Fed Cup – competiția în care România este calificată în semifinale, și-a făcut propriul clasament, începând din acest an. Iar o româncă, puțin cunoscută în propria-i țară, s-a cocoțat până pe locul secund.

Ilona Ghioroaie (foto), 20 de ani și abia pe locul 637 WTA, are numeroase titluri atât la simplu, cât și la dublu, strânse la concursurile ITF. Patru dintre acestea au fost reușite în finalul anului 2018, la Monastir (Tunisa). Nu sunt însă orice concursuri ITF, ci cele mai slab cotate, cu premii totale de 15.000$, singurele care au fost luate în considerare în alcătuirea topului de către federația internațională. Punctele au ajutat-o pe sportiva noastră să se claseze pe locul secund ITF, devansată doar de chilianca Fernanda Brito (27 de ani, 545 WTA). Brito are 988 de puncte ITF, iar Ghioroaie a strâns 642 de puncte ITF. Pe 3 o găsim pe Hua-Chen Lee, 25 de ani, din Taipei, cu 572 de puncte. Primul clasament ITF (ITF World Tennis Ranking) a fost publicat pe 7 ianuarie 2019.

Cum s-a cocoțat românca pe locul 2 ITF? Începând din acest an a luat naștere, urmare a modificărilor controversate din tenis din ultimele luni, un clasament aparte, care a contabilizat doar rezultatele de la turneele cu cele mai mici premii: 15.000$, devenite ultima categorie, după ce turneele de 10.000$ au fost desființate. Rezultatele de la celelalte turnee organizate de ITF, începând cu turneele de 25.000$, se vor contabiliza direct în topul WTA, unde banii și gloria sunt infinit mai mari. Cu alte cuvinte, s-a întocmit o ierarhie al celor mai slabe turnee din tenisul feminin, iar o româncă și-a găsit locul pe podium!

O fată liniștită

”Înainte de accidentare, eram pe locul 380, puteam intra la turneele de 80.000$. După noul clasament, am pierdut multe locuri WTA și sunt a doua la ITF. Chiar dacă îmi este greu să revin. Vreau să intru în circuitul WTA. O respect pe Simona Halep și am o admirație pentru ea, dar datorită stilului meu de joc mă asemăn pe Serena Williams. Ca persoană, nu mă afișez, nu sunt cu ieșirile în club. Sunt retrasă, prefer plimbările lejere în parc, să citesc o carte…”, ne spune Ilona, a doua în clasamentul deloc măgulitor, cel al codașelor din tenis.

Lovește tare mingea

”Libertatea” a căutat s-o descopere pe Ilona Ghioroaie dincolo de clasament. Fata este studentă în București și asudă pe terenurile de la Academia Victor Hănescu. Născută în Pitești, s-a mutat în Capitală, pentru o soartă mai bună. În Trivale, Ilona a lucrat cu antrenorul Edi Anghelache, iar pe Gabriel Săndulescu l-a avut manager. ”Ilona are un potențial mare. O compar cu bielorusa Aryna Sabalenka, ca forță de lovire. La defecte, aș trece faptul că nu are întotdeauna planul B, în timpul jocurilor. A lucrat în ultimii trei ani cu mine, dar în noiembrie 2018, familia a decis să o mute la București. La finalul anului trecut, a câștigat patru turnee ITF, dar de atunci n-a mai câștigat niciun meci, în afara unuia în care s-a retras adversara. E un subiect sensibil pentru mine, nu vreau să vorbesc mai multe. Este un capitol închis, neplăcut și dureros chiar și de discutat”, ne-a transmis Săndulescu (foto jos, în diferite ipostaze).





Aberația celor două clasamente

Am mers mai departe, la antrenorul care se ocupă în prezent de sportivă, Cătălin Nedelescu, pe care îl putem întâlni pe terenurile de la Academia Victor Hănescu. Tehnicianul își exprimă, la rându-i, uluiala față de noile reguli impuse în tenisul mondial, pe care admite că nu le-a priceput ușor. ”Am început colaborarea cu Ilona în ianuarie 2019. Era pe locul 384 WTA la simplu. În 2019, s-a trezit pe locul 600 și ceva în clasamentul WTA și pe locul 2 ITF. În acest moment, în tenis sunt două clasamente. La ITF se iau în calcul punctele de la turneele de 15.000$. Doar primele 5 clasate în ITF pot merge să concureze la turneele de 25.000$. Începând de aici, primești puncte WTA. Așadar, trebuie să-ți aperi două clasamente. Nici noi, antrenorii, nu înțelegeam clasamentul, la început. Ne-a luat ceva timp. Vor apărea prox1bleme, în sensul că poți fi pe locul 500 WTA și nu aduni puncte nici la ITF, căci punctele ITF se dau doar la turneele de 15.000$. Așadar, există riscul să nu poți intra la niciun turneu, nici la WTA, nici la ITF”.



Cătălin Nedelescu și Ilona, actuala lui elevă



Ilona, premiată

”Noua Serena” a mai slăbit

Despre sportivă, tehnicianul afirmă: ”Se axează pe proba de simplu, chiar dacă joacă și la dublu. Este o persoană idealistă, foarte putenică. Ia foarte bine deciziile de una singură. Asta mă încântă. Colaborăm foarte bine. O compar cu Serena Williams”. Referitor la surplusul de kilograme invocat de fostul antrenor, menționează: ”A mai slăbit, chiar dacă nu este acolo unde vreau eu să ajungă. Anul trecut, toată perioada verii, a fost accidentată. A revenit, a ieșit campioană națională la senioare, în octombrie, după care care a câștigat 4 turnee la rând, în Tunisia. Asta a ajutat-o să urce pe locul 2 în clasamentul ITF”.



Ilona, la pregătire

Mama a venit cu maxi-taxi, ca s-o vadă ieșind campioană națională

Violeta Ghioroaie, mama sportivei, spune povestea oricărui părinte pe care nu-l dau afară banii din casă, într-un sport ce tinde să devină exclusivist, cum este tenisului. ”Ilona face tenis de la vârsta de 8 ani. La început, doar ca să socializeze, pentru că nu ieșea afară din casă. Antrenorul la care a mers prima oară ne-a spus că este mare, dar i-am zis că nu vreau să facă performanță, de parcă Serena și altele sunt modele…. Mă rog… La 12 ani însă, a ieșit vicecampioană națională, deși făcea antrenamente la grămadă, cu 6-8 copii la un loc. A luat BAC-ul cu nota 8 și ceva. Nu și-a pus toate ouăle într-un singur coș, cel al tenisului. Este anul II la facultate, la IEFS, are bursă. Doar d ea depinde ce va face cu tenisul. Noi o susținem, cât putem. Anul trecut a fost unul bun, deși în vară s-a accidentat. A revenit după trei luni de pauză și, cu doar 10 antrenamente, a devenit campioană națională la serioare, după o finală cu Miriam Bulgaru. După toți, toți și-au tras meritele. Eu veneam zilnic cu maxi-taxi de la Pitești la București, s-o văd la naționale. Pitești nu prea a dat campioane naționale la tenis”.



Ilona Ghioroaie și Victor Crivoi, campionii naționali ai României la seniori

Titlurile ITF ale Ilonei din ultimii trei ani

Simplu

2018 $15,000 Antalya (zgură); $15,000 Sajur (hard); $15,000 Monastir (hard); $15,000 Monastir (hard); $15,000 Monastir (hard); $15,000 Monastir (hard); 2017 $15,000 Târgu Jiu (zgură); $15,000 Antalya (zgură); 2016 $10,000 Chișinău (zgură); $10,000 Chișinău (zgură);



Ilona Ghioroaie, dreapta, alături de Georgia Andreea

Crăciun, partenera ei de dublu FOTO: Facebook

Dublu

2018 $15,000 Monastir (hard) – w/M. TONA; 2017 $15,000 Antalya (zgură) – w/G. CRACIUN; $15,000 Antalya (zgură) – w/G. CRACIUN; $15,000 Antalya (zgură) – w/G. CRACIUN; $15,000 Curtea de Argeș (zgură) – w/G. CRACIUN; 2016 $10,000 Hammamet (zgură) – w/D. ENACHE;

ITF organizează Cupa Davis, Fed Cup, Cupa Hopman și turneele ITF de 15.000$, 25.000$, 60.000$, 80.000$, 100.000$ și 125.000$.

