Fără familie și cu probleme grave de vedere, o bătrână din Iași a așteptat aproape o zi întreagă ca să fie internată. Femeia de 88 de ani, singură și neajutorată, a fost plimbată cu ambulanța între nu mai puțin de șase spitale, pentru a beneficia de o consultație medicală. Numai după intervenția vecinilor, pensionara a fost internată în secția de geriatrie a Spitalului Parhon din Iași.

Adela Gheorghiu era agitată și, luni după-amiază, a spart mai multe lucruri prin casă. O vecină a auzit zgomotul și, știind că bătrâna este aproape oarbă și nu se poate îngriji singură, a sunat la 112 ca să cheme ambulanța. Atunci a început calvarul pensionarei, informează Bună Ziua Iași.

Ambulanța a transportat-o pe bătrână la Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, la secția de Neurochirurgie. În urma unui consult, medicii au hotărât s-o transfere la Capitalul „Sf. Spiridon” pentru un consult cardiologic. La Unitatea de Primiri Urgențe, Adela Gheorghiu a fost consultată de un medic cardiolog care i-a prescris un tratament pentru hipertensiune și ateroscleroză.

Bătrâna a devenit agitată și a fost transferată la Institutul de Psihiatrie „Socola din Iași. Acolo, nu a fost internată pentru că s-a calmat. A fost consultată psihiatric, iar medicul de gardă i-a cerut să revină împreună cu un membru al familiei pentru a beneficia de o evaluare de specialitate.

De la Psihiatrie, pacienta a fost transportată cu ambulanța înapoi la secția de Neurochirugie a Spitalului „ Prof. Dr. Nicolae Oblu”, însă nu rămâne internată aici. Medicul de gardă a decis s-o transfere la Spitalul „Sf. Spiridon” pentru un consult de medicină internă.

O bătrână din Iași a așteptat aproape o zi întreagă ca să fie internată, pentru că „nu reprezenta o urgență”

După ce a fost plimbată o noapte întreagă între spitale, Adela Gheorghiu a ajuns din nou la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon”, după ce a așteptat aproape 22 de ore să fie internată.

Medicii au avut o explicație halucinantă. Bătrâna nu reprezenta o urgență.

„Noi am făcut tot ce se putea pentru pacientă. Suntem spital de urgență și pacienta nu necesită internare la Spitalul «Sf. Spiridon». Pacienta are tulburări de vedere și demență senilă. A devenit agitată și am trimis-o la Institutul «Socola» Iași pentru consult de specialitate și tratament. Medicul nu a internat-o și pacienta a fost trimisă din nou la Neurochirurgie și apoi din nou la noi. La Psihiatrie, medicul a scris că pacienta este calma și să revină cu familia pentru evaluare. Am tot respectul pentru persoanele în vârstă, dar această pacientă are nevoie de îngrijire într-un centru pentru bătrâni. Pacienta nu a stat 22 de ore în UPU. Noi i-am făcut investigațiile necesare și nu reprezenta o urgență și nu era nevoie de internare. Am contactat persoana care a facut apelul la 112, o vecină, și i-am explicat că nu avem nicio vină. Dimpotrivă, am solicitat sprijinul polițiștilor pentru a gasi pe cineva din familie. Noi nu știm dacă are sau nu familie. Am făcut adresa la Direcția de Asistență Comunitară pentru a-i oferi sprijin. Permanent ne confruntăm cu astfel de cazuri”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași.

Vecina, care a chemat inițial ambulanța, a aflat despre umilințele la care a fost supusă bătrâna.

„Este de neconceput ca această pacientă să stea 22 de ore fără să i se pună un diagnostic și să primească îngrijiri medicale. După manifestarile pe care le are, cred că este vorba de o demență. Ea nu vede, nu are pe nimeni și nu se mai poate îngriji. Este posibil ca bâtrana să lase gazul deschis și să sărim în aer. Se poate întâmpla o nenorocire. Am decis să o duc la spital, pentru că are nevoie de un tratament de specialitate. Ea nu poate reveni acasă în situația în care se află. Am vrut să o internam într-un centru de îngrijire bătrâni, dar trebuie să i se facă un dosar medical. A muncit o viață și acum nu poate beneficia de un tratament de specialitate. Așa ceva nu este permis”, a povestit vecina, pentru sursa citată.

Marți după-amiază, bătrâna aștepta ambulanța pentru a fi transferată la secția de Geriatrie a Spitalului „C.I. Parhon” din Iași, unde nu erau însă laturi libere. Pensionarei i s-a găsit un loc, după ce vecina a intervenit la un alt medic.

