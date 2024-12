Majoritatea străinilor stabiliți în Iași provin din Nepal

De la începutul acestui an și până în luna octombrie au ales să-și stabilească reședința în județul Iași 9.786 de persoane din alte țări, dintre care 7.805 de persoane care provin din state din afara Uniunii Europene, majoritatea din Nepal, iar 1.981 din țări membre UE, cei mai mulți fiind francezi, potrivit datelor recente oferite de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Polițiștii de imigrări din Iași au emis în acest an 3.635 de permise de ședere pentru diferite scopuri. Totodată, s-au înregistrat 75 de invitații pentru cetățeni din state terțe, 59 fiind aprobate. S-au depus și cereri pentru reîntregirea familiei, în total 41 de cereri, însă doar 22 dintre ele au primit aviz favorabil.

În perioada analizată au fost înregistrate 2.571 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 1.897 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, iar 357 de cereri au fost respinse.

În urma controalelor făcute de polițiștii de imigrări ieșeni au fost depistați în situații ilegale 13 străini, cei mai mulți dintre ei provenind din Nepal. Majoritatea nepalezilor lucrează în Iași în domenii precum construcții și servicii.

Recomandări Rezultate oficiale BEC alegeri parlamentare 2024. PSD câștigă, șapte partide în viitorul Parlament

89 de decizii de returnare

În același timp, autoritățile au continuat să ia măsuri împotriva șederii ilegale. Potrivit IGI, de la începutul acestui an și până în luna octombrie au fost emise la nivelul Iașului 89 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile de pe teritoriul României.

Dintre acestea, 17 au fost emise pentru ședere ilegală, iar 36 ca urmare a anulării dreptului de ședere/revocare viză de intrare, diferența fiind pentru alte situații.

După emiterea deciziilor de returnare, 16 cetățeni străini au primit interdicția de a intra în țările din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană pentru o perioadă de 6 luni și până la 5 ani.

Inspectoratul General pentru Imigrări mai arată că, la nivelul județului Iași, în primele 10 luni ale acestui an au fost emise 4 decizii de returnare sub escortă, 2 persoane au fost introduse în centrele de custodie publică, până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre, iar 2 străini au fost îndepărtați sub escortă.

Vezi rezultate exit poll alegeri parlamentare 2024 și urmărește rezultatele alegerilor pentru Parlamentul României!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News