Dincolo de activitatea ei în televiziune, muzică și actorie, Mirela Vaida și-a întemeiat o familie frumoasă. E căsătorită din anul 2009 cu Alexandru Vaida, care nu face parte din showbiz. Foarte discret, acesta apare doar la evenimente de familie alături de vedetă, care e zilnic pe micul ecran, la emisiunea „Acces Direct” de la Antena Stars.

Invitată în podcastul lui Adrian Artene, Mirela Vaida a făcut dezvăluiri despre începuturile relației cu Alexandru Vaida. „Eram în facultate, în ultimul an, și toate colegele mele aveau un iubit. Și se duceau cu barca prin Cișmigiu, le conduceau acasă. Eu nu aveam pe nimeni. Și mă duceam la mănăstire, la Sfântul Elefterie, că e vizavi de Drept.

„Întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu pentru orice”

Și ziceam: «Doamne, dă-mi și mie un băiat bun! Să mă iubească, să mă ducă și pe mine în Cișmigiu cu barca. La șase luni, l-am întâlnit pe soțul meu. Și primul lucru a fost: «Dacă nu mă duci în Cișmigiu cu barca…» Și m-a dus.

Am scăpat și vâslele. Și zic: «Gata! Doamne, l-am găsit, mulțumesc!». Întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu pentru orice. Pentru copii, că au venit greu. La fel, numai cu rugăciune am reușit, că altfel nu mă linișteam. Dumnezeu m-a ajutat în cele mai grele momente”, a spus Mirela Vaida în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Mirela Vaida a recunoscut și că la începutul relației era foarte impulsivă. Totodată, vedeta a anunțat că și acum e acidă uneori, însă așa menține ea relația. „Mă știe cu toate, cu bune și cu rele. Și el îmi spune că acum încă sunt varianta bună, să vezi cum eram acum 19 ani.

Adică atunci când ne certam, eu mă dădeam jos la semafor, din mers, și nici nu îi închideam portiera. Trebuia să țină în spate coloana și să se dea jos să închidă el portiera. Cam așa eram, un cal nărăvaș. Mi-a mai rămas puțin, de farmec, e păcat să renunțăm. Dar și mențin relația”, a mai spus artista.

Soțul Mirelei Vaida nu face parte din showbiz

Vedeta de televiziune Mirela Vaida are un mariaj fericit alături de Alexandru. Cei doi sunt căsătoriți de 15 ani. Se înțeleg perfect, deși vedeta mărturisește că sunt total diferiți. Lui Alexandru nu-i place să fie în centrul atenției. Soțul Mirelei Vaida este director comercial la o companie și călătorește foarte mult prin țară. „El este un tip mai retras. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, explica Mirela Vaida într-un interviu pentru revista VIVA în 2019.

