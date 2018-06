Oamenii au folosit hashtag-ul #PermitPatty după ce pe rețelele de socializare a apărut un videoclip cu o femeie care a raportat un copil la poliția din San Francisco pentru că micuța vindea apă.

Jordan Austin, 8 ani, vindea apa în fața casei ei fără să aibă autorizație de comercializare. Micuța voia să strângă astfel bani pentru o excursie la Disneyland, potrivit BBC.

Lucrurile nu au ieșit așa cum se aștepta micuța după ce vecina, Alison Ettel, a alertat poliția, denunțând că fetița vinde fără permis.

Mama micuței povestește că Alison – directorul unei companii care se ocupă cu marijuana medicinală – s-a apropiat de Jordan înainte să alerteze autoritățile, cerându-i în mod nepoliticos să vadă autorizația de comercializare a apei.

Also she's out there again today. In the same spot ❤️ pic.twitter.com/jn15vSABZC

Filmulețul cu momentul în care femeia o denunță pe Jordan a adunat doar pe Twitter 8,62 de milioane de vizualizări. Alison a fost acuzată, printre altele, de rasism. În apărarea ei, ea spune că “nu a existat niciun component rasial” în decizia sa, afirmând că doar s-a prefăcut că sună la poliție, dar că a greșit că a abordat-o pe fetiță cerându-i autorizație de comercializare.

So my little cousin was selling water and didn't have a permit so this lady decided to call the cops on an 8 year old. #PermitPatty pic.twitter.com/SiL61pnAgl

— Raj ? (@_ethiopiangold) 23 iunie 2018