Femeia era acasă, în satul Gura Idrici, când incendiul s-a propagat de la una dintre sobe. Localnicii au fost cei care au găsit-o căzută pe podea, inconștientă. Îngroziți, oamenii au sunat la 112. Mai multe echipaje de pompieri, medici SMURD și polițiști au ajuns, de urgență, la fața locului.

„Am fost apelată de echipajul SMURD și am plecat în localitatea Gura Idrici. Am găsit femeia deja intubată, cu arsuri de gradul 1, pe 60% din suprafața corpului și arsuri ale căilor aeriene. Am preluat-o cu un elicopter SMURD, care a transportat-o la Iași. În acest moment, femeia este în stare gravă, la ATI”, a declarat pentru Libertatea, medicul Diana Cimpoeșu, coordonatorul SMURD Iaşi, şefa UPU de la Spitalul Sfântul Spiridon.

Totodată, medicii ieșeni au anunțat Comitetul pentru Situații de Urgență de la București, iar, dacă va fi găsit un loc, în țară sau în Europa, se va decide transferul femeii, dată fiind gravitatea arsurii.

Citeşte şi:

Un turist de 53 de ani a fost găsit mort în Munții Gutâi

Alertă de inundaţii în România. Râuri din nouă judeţe, sub Cod galben

PARTENERI - GSP.RO „Am pierdut tot în cazino, iar Anamaria Prodan m-a lăsat baltă”. Mărturiile neștiute ale unui badboy din Craiova

Playtech.ro Luiz Lazarus, mesaj violent de pe patul de spital: ‘Mâncați rahat, plătiți lumea să se vaccineze’

Observatornews.ro Cine au fost cei trei prieteni morţi în Maserati, la Poiana Stampei. Parcă având o presimţire, un alt prieten a mers după ei

HOROSCOP Horoscop 16 mai 2021. Peștii sunt înclinați către bunăvoință față de cei dragi, poate chiar exagerează

Știrileprotv.ro Răsturnare de situație! De la ce a pornit bătaia între români de pe Aeroportul Luton. Reacția MAE

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE VIDEO: 10 suporteri din fotbalul românesc „zboară pe sub apă” (Publicitate)