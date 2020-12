Mai multe firme reclamă modul în care Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate a selectat câştigătorii contractului privind livrarea testelor rapide COVID. Printre cele cinci firme selectate de ONAC se numără şi MCM EVA SRL, care ar fi vândut deja teste fără să aibă aviz de la Agenţia Naţionala a Medicamentului.

Potrivit reprezentantului MCM EVA, firma a obţinut avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului pe 23 noiembrie 2020, iar ONAC susţine că a selectat 5 operatori economici ca urmare a analizei pieței de profil efectuată în perioada 17.11.2020 – 23.11.2020. Practic, firma MCM EVA a fost selectată de ONAC în aceeaşi zi în care a obţinut şi avizul Agenţiei Medicamentului.

ONAC a decis că va transmite o invitație de participare împreună cu documentația de atribuire unui număr de 5 operatori economici selectați ca urmare a analizei pieței de profil efectuată în perioada 17.11.2020 – 23.11.2020. Analiza pieței de profil a fost efectuată în baza ofertelor primite de către ONAC. ONAC:

Dragan Janosevic, reprezentant MCM EVA, susţine că avizul de la Agenţia Naţională a Medicamentului a ieşit pe 23 noiembrie, iar cererea a fost depusă pe 9 noiembrie. Dragan Janosevic recunoaşte că a comercializat teste rapide fără avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului atât în România, cât şi la export.

Firma a negociat cu Ministerul Sănătăţii prin Marius Marinoff, consultant în business. „Am fost consultantul lor de business si am ajutat sa intre in contact cu companiile furnizoare de produse printre care si aceste teste”, spune Marius Marinoff.



Ce spun competitorii de pe această piaţă

Firme din domeniu reclamă că nu au fost invitate de ONAC la această licitaţie, în ciuda faptului că au preţuri mai reduse.

„Nu am fost lăsaţi şi nici măcar invitaţi cu toate că am avut preţuri mult mai bune. Am lansat o ofertă la 25 de lei plus TVA şi nu ni s-a luat în considerare deloc, nimic”, spune un distribuitor de echipamente medicale citat de Observatornews. De asemenea, acesta susţine că a făcut sesizări către corpul de control al premierului, cât şi către ministrul Tătaru, însă nu a primit niciun răspuns.

Klaus Iohannis a anunțat, marți, 8 decembrie, că în mai puţin de o săptămână va veni prima tranşă din 3 milioane de teste rapide deja comandate.

Citeşte şi:

Triunghiul Bermudelor din Rădăuţi (II). Patru crime s-au petrecut sub nasul poliției. Iar „Mâncătorul de femei” acuză că pe el l-a violat o fetiţă de 12 ani! 

Alexandru Rafila susține că infectarea e mult mai mare decât cea raportată de Ministerul Sănătății

PARTENERI - GSP.RO Antrenorul secund al lui Basaksehir rupe tăcerea, după ce Colțescu a fost apărat de străini: 'Este jenant...'

PARTENERI - PLAYTECH Scandal uriaș la Antena 3. Ce a făcut Mihai Gâdea în fața Dianei Șoșoacă de la AUR. Nu mai sunt cuvinte...

HOROSCOP Horoscop 12 decembrie 2020. Racilor le scapă anumite detalii, foarte importante, legate de viitorul profesional

Știrileprotv.ro Anchetă pentru omor în cazul femeii care a murit la 'Victor Babeș' după ce a fost extubată din greșeală de un brancardier

Telekomsport Un medic s-a infectat voluntar cu COVID 19. Ce a descoperit anulează tot ce ştim despre coronavirus