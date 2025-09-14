Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia

Rafinăria Kirishi este una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate de procesare de peste 17 milioane de tone de petrol pe an.

Drozdenko susține că apărarea aeriană rusă a interceptat trei drone în zona Kirishi. Resturile unei drone doborâte au căzut pe teritoriul rafinăriei, provocând un incendiu care a fost ulterior stins, potrivit Kyiv Independent.

Ukrainian attack drones hit the massive Russian Kirishi oil refinery outside of St. Petersburg overnight.



Seen here, a pillar of flame rises from the refinery complex, one of Russias largest. pic.twitter.com/Z3xoeyOoQ2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2025

Impactul atacului

Înregistrări video și fotografii publicate de canalul de știri de opoziție rus Astra par să arate o explozie mare și flăcări ridicându-se de la rafinăria Kirishi după atac.

Importanța strategică a rafinăriei Kirishi

Cunoscută și sub numele de Kirishinefteorgsintez sau KINEF, rafinăria Kirishi este una dintre cele mai importante din Rusia. Aceasta procesează aproximativ 17,7 milioane de tone de țiței rusesc pe an, reprezentând 6,4% din totalul țării. Rafinăria se află la peste 800 de kilometri de granița ucraineană.

Contextul atacurilor asupra industriei petroliere ruse

Atacul asupra rafinăriei Kirishi vine la scurt timp după unul dintre cele mai mari atacuri cu drone împotriva regiunii Leningrad din timpul războiului. Forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimul an, forțând suspendări operaționale și agravând o penurie de combustibil la nivel național.

Potrivit Kyiv Independent, Kievul consideră rafinăriile de petrol rusești ținte militare valide, deoarece acestea finanțează și alimentează mașina de război a Moscovei.

Producția de petrol a Rusiei este grav afectată

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, potrivit cotidianului italian La Stampa. Acest lucru ar putea afecta capacitatea Rusiei de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Gigantul petrolier Rosneft, condus de Igor Sechin, a raportat o scădere a profiturilor de aproape 70% în prima jumătate a anului. Veniturile companiei au scăzut cu 17,6%, iar profitul net a scăzut de la 773 la 245 miliarde de ruble.

Peste 12 rafinării rusești lovite în mai puțin de două luni

Rafinăriile Rosneft au fost ținta mai multor atacuri în ultimul an. În august, rafinăria Syzran din Samara a fost incendiată. Aceasta este una dintre cele mai mari din sistemul Rosneft, producând 6 milioane de tone anual, inclusiv kerosen pentru aviația rusă.

În ianuarie, cea mai mare rafinărie de petrol Rosneft din Ryazan a fost incendiată de două ori într-o săptămână. Drone necunoscute au vizat în mod repetat rafinăria Rosneft din Tuapse, pe coasta de est a Mării Negre.

În aprilie, rafinăria Rosneft din Komsomolsk-on-Amur a fost, de asemenea, incendiată.

