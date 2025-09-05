Atacul asupra rafinăriei

Conform agenției NV.ua, unitățile Forțelor pentru Sisteme fără Pilot, Forțele pentru Operațiuni Speciale și Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina au lovit rafinăria din Riazan. Impactul a fost înregistrat la instalația de procesare primară a petrolului ELOU-AVT-6, cu o capacitate estimată de 6 milioane de tone de petrol pe an.

🔥 A fuel crisis is coming! Ukrainian drones have once again set fire to the Ryazan oil refinery



The plant, with a declared capacity of 17–18 million tons of oil, has been repeatedly attacked — on March 13 and May 1, 2024, as well as January 23 and 26, 2025, and so on.



In a… pic.twitter.com/Bs89GxmTQU — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2025

Importanța strategică a țintei

Rafinăria din Riazan, cu o capacitate de 17,1 milioane de tone de petrol pe an, este una dintre cele mai mari din Rusia. Aceasta produce diverse tipuri de benzină, motorină, combustibil pentru avioane și alte produse petroliere, aprovizionând forțele de ocupație rusești cu combustibil.

Alte obiective lovite

Forțele pentru Operațiuni Speciale au atacat și pozițiile a două divizioane de sisteme S-400 Triumf în regiunea Kaluga. Rapoartele preliminare indică lovituri asupra unui vehicul de comandă și control și a unui punct de comandă.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Unitățile Serviciului de Securitate al Ucrainei au atacat cu succes un depozit de muniții de geniu și drone în zona ocupată temporar Luhansk. La obiectiv a avut loc o detonare secundară urmată de un incendiu.

Producția de petrol a Rusiei este grav afectată

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, potrivit cotidianului italian La Stampa. Acest lucru ar putea afecta capacitatea Rusiei de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Gigantul petrolier Rosneft, condus de Igor Sechin, a raportat o scădere a profiturilor de aproape 70% în prima jumătate a anului. Veniturile companiei au scăzut cu 17,6%, iar profitul net a scăzut de la 773 la 245 miliarde de ruble.

Sechin atribuie această scădere sancțiunilor și scăderii prețurilor petrolului. El menționează „expansiunea reducerilor” la petrolul rusesc din cauza sancțiunilor și ratele ridicate impuse de Banca Centrală a Rusiei.

Foto: Captură video / Astra/ Telegram

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Peste 12 rafinării rusești lovite în mai puțin de două luni

Rafinăriile Rosneft au fost ținta mai multor atacuri în ultimul an. În august, rafinăria Syzran din Samara a fost incendiată. Aceasta este una dintre cele mai mari din sistemul Rosneft, producând 6 milioane de tone anual, inclusiv kerosen pentru aviația rusă.

În ianuarie, cea mai mare rafinărie de petrol Rosneft din Ryazan a fost incendiată de două ori într-o săptămână. Drone necunoscute au vizat în mod repetat rafinăria Rosneft din Tuapse, pe coasta de est a Mării Negre.

În aprilie, rafinăria Rosneft din Komsomolsk-on-Amur a fost, de asemenea, incendiată.