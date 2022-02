Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri cu interogatoriul unuia dintre ei. Și-a spus numele, unitate militară și a susținut că servește într-o unitate a unei companii de ingineri. Într-un alt videoclip, o persoană asemănătoare lui explică: „Conduceam într-o coloană și am pierdut-o!”

Pe canalul TV „Rusia-24” informațiile despre soldații ruși capturați au fost numite „false”. Serviciul rus al BBC a găsit-o pe Natalia Deineka, în vârstă de 40 de ani, rezidentă a regiunii Saratov, care susține că fiul ei Rafik Rakhmankulov (așa se numește prizonierul) se află în fotografiile și videoclipurile menționate.

„M-a sunat sora mea. Ea a spus că fiii ei, nepoții mei, în după-amiaza zilei de 24 februarie, au fost bombardați cu [aceste] fotografii și amenințări pe VKontakte:La fel se va întâmpla cu voi toți cei care mergeți în Ucraina.”, povestește femeia.

Natalia a început să se intereseze de soarta fiului ei: „Am luat legătura cu un șef de la acea unitate din regiunea Moscovei unde servește fiul meu. Și a spus că cei de la contrainformații vor verifica acest fapt. Nu există încă nicio confirmare mi-a zis, adică nu știu nimic sigur. M-a liniștit, a spus că, chiar dacă așa este, atunci ei, în calitate de prizonieri de război, sunt supuși protecției Convenției de la Geneva și nu li se va întâmpla nimic.”

Șeful fiului ei nu a negat că acesta a mers în zona de război. Rafik s-a înrolat în iunie 2021, iar Liliya, iubita lui, a declarat pentru BBC Russian Service că el a semnat contractul de militar plătit în decembrie 2021, pentru „a asigura un viitor familiei”, deși ea a încercat să-l descurajeze să facă acest lucru.

După ce a studiat o vreme la școala de inginerie agricolă, tânărul a renunțat la facultate și s-a înrolat în armată. „Am vorbit rar despre asta, au o politică strictă legată de convorbirile la telefon acolo și nici eu nu am putut să merg la el. Nici măcar nu avea o unitate cu adresă.”, a spus mama soldatului care are doar 19 ani. El este fiul ei mijlociu, mai are doi băieți, unul de 22 de ani, altul de 16 ani.

Femeia spune că nimeni nu știa unde vor merge soldații, iar fiul ei a aflat unde e abia când a ajuns în Ucraina: „Am vorbit cu Rafik seara, în ajunul zilei de 23 februarie. Mai întâi, VKontakte a anulat convorbirea, apoi m-a sunat, l-am întrebat de ce nu a spus că sunt transferați, el a răspuns: „Ca să nu-ți faci griji”. Întreb: „Unde ești?”, iar el: „Pe câmp”. Cred că, ei bine, probabil undeva lângă graniță. Unde locuiesti? Spune că în cort, [acolo] nu este frig, se încălzesc la două sobe. „E liniște acolo?” El a spus: „Da, totul este calm, nu vă faceți griji”. Era pe la zece seara.”

Acum, femeia spune că nu știa unde e trimis fiul ei: „Copilul meu nu a mers acolo de bunăvoie, comandantul-șef l-a trimis acolo. Pentru ce? Nu pot să răspund la asta. Noi, nici eu, nici copilul meu, nu aveam nevoie să se ducă acolo.” Disperată, ea încheie articolul citat cu întrebarea: „Unde să merg, la ce uși ar trebui să bat pentru a-mi recupera copilul?”

