O pensionară refuză cardul gratuit de transport în Cluj din motive religioase. Femeia ar vrea un abonament pe suport de hârtie, așa cum emitea până acum, Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca.

O rudă a pensionarei a depus o sesizare prin aplicația MyCluj a Primăriei Cluj-Napoca prin care a cerut să fie eliberat un abonament pe hârtie. Reprezentanții CTP au respins, însă, solicitarea, scrie Mediafax.ro.

„În calitate de pensionar, mama mea beneficiază de transport în comun gratuit. Începând cu acest an, abonamentele gratuite s-au eliberat sub formă de carduri. Din motive personale şi religioase, mama mea nu acceptă să utilizeze niciun fel de card. Am făcut solicitare către cei de la CTP să îi elibereze un abonament pe suport hârtie ca şi pâna acum, dar răspunsul lor a fost negativ. Având în vedere că este un drept pe care îl are, dar de care nu poate beneficia din acest motiv, vă rog suportul Dvs. pentru rezolvarea acestei probleme”, se arată în postarea pe aplicaţie.