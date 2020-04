De Anamaria Nedelcoff,

“One World: Together At Home” (O lume: împreună acasă) i-a unit pe Elton John, Paul McCartney, Celine Dion, Chris Martin, Stevie Wonder, Rolling Stones, John Legend, Andrea Bocelli, Maluma, Pharrel Williams, Alicia Keys, Adam Lambert, Luis Fonsi, The Killers și mulți alții, în concertul maraton care a durat opt ore.

Evenimentul a fost organizat de cântăreața americană Lady Gaga, împreună cu asociația Global Citizen, în beneficiul Organizației Mondiale a Sănătății și al cadrelor medicale.

Cei de la Rolling Stones au reușit să cânte împreună din patru locații diferite.

Spectacolul de opt ore a prezentat și povești din viața reală a celor de pe prima linie a luptei împotriva coronavirusului.

Lady Gaga a caracterizat evenimentul drept “o scrisoare de dragoste către lume”.

“Adevărații eroi” sunt cei din lumea medicală, a fost de părere Paul McCartney, care a amintit și de mama sa, care a fost asistentă medicală în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Concertul a fost difuzat grauit pe rețelele sociale Facebook, Twitter, YouTube, însă a fost preluat și de multe canale de televiziune din întreaga lume.

Până acum, Landy Gaga și organizația Global Citizen au strâns peste 35 de milioane de dolari în beneficiul Organizației Mondiale a Sănătății.

Concertul poate fi urmărit aici:

