Anunțul a fost făcut marți, 8 martie, de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter. „Astăzi, fluxul de refugiați din Ucraina ajunge la două milioane de oameni”, a scris Grandi.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people. Two million.

Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați a mai avertizat, tot marți, că, după primul val de oameni care au reușit să scape din Ucraina, va urma, probabil, un al doilea val format din refugiaţi mai vulnerabili. „Dacă războiul continuă, vom începe să vedem oameni care nu au resurse şi conexiuni”, a spus Filippo Grandi, într-o conferinţă de presă.

Acesta a catalogat, duminică, exodul în masă din Ucraina drept „criza de refugiați din Europa cu cea mai rapidă creștere de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.