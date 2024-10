Atacul cibernetic asupra VGTRK, revendicat de grupul de hackeri Sudo rm-RF, a fost anunțat luni dimineață de presa rusă. „Din câte am înțeles, problema este foarte gravă, iar redresarea va dura mult timp”, a declarat o sursă din interior pentru gazeta.ru, precizând că atacul a întrerupt transmisiile online și conexiunile interne.

Principalele ținte ale atacului au fost posturile de televiziune Rossia-1 și Rossia-24. Alte 80 de posturi regionale de radio și televiziune au fost afectate, inclusiv Krîm TV 24.

În timp ce Putin sărbătorea împlinirea a 72 de ani de la naștere, autorii atacului cibernetic îi făceau o „surpriză” la postul Krîm TV 24, difuzându-l pe liderul rus într-un deepfake în care transmite populației din Crimeea, peninsulă anexată de Rusia, „să nu reziste în fața soldaților ucraineni” și să ajute Ucraina în „procesul de recuperare” a teritoriilor.

