Zeci de angajați în industria IT au ieșit în stradă, la Timișoara: „Abuzurile, hărțuirea sau epuizarea la locul de muncă au devenit normale”

„Mânați de goana după profit și de performanța economică ridicată cu costuri cât mai mici, mulți angajatori pun o presiune enormă pe angajați. Abuzurile, hărțuirea sau epuizarea la locul de muncă au devenit din păcate o parte normală din mediul de lucru din România și în mediul public nu se vorbește despre asta absolut deloc. În tot acest timp, statul, care ar trebui să își protejeze cetățenii, tace complice!”, se arată în apelul la protest al sindicaliștilor din IT, cei care au convocat protestul.

Protestul a fost programat miercuri, 9 octombrie 2024, de la ora 12.00. Potrivit liderului de sindicat, Florentin Iancu, ora a fost aleasă pentru ca IT-iștii aflați în pauza de prânz să poată participa la manifestație. La protestul din Piața Operei s-au adunat aproape 100 de persoane, care au și mărșăluit în Piața Victoriei. Protestatarii au afișat mesaje ca „Stop abuzurilor, hărțuirii și epuizării la locul de muncă” sau „Statul și-a abandonat cetățenii”.

Protestatarii au ținut un moment de reculegere în memoria fostei colege care s-a sinucis la sfârșitul lunii august

„Protestăm în primul rând pentru că dorim să tragem un semnal de alarmă asupra unor situații din anumite companii în care sunt situații abuzive, hărțuitoare sau conduc la epuizare la locul de muncă. Am văzut la finalul lunii august că această situație poate conduce la evenimente extrem de tragice, până la sinuciderea unui angajat, urmare a presiunilor directe de la locul de munca. Dorim ca, in primul rând, angajatorii să înțeleagă că toată presiunea aceasta pe angajat poate conduce până la situațiile cele mai limită”, a declarat președintele Sindicatului IT din Timișoara, Florentin Iancu.

Liderul de sindicat a mai declarat că le solicită autorităților statului să își facă treaba și să sancționeze abuzurile „așa cum ar trebui”. „Nu în ultimul rând, ne dorim ca toți cei care astăzi sunt într-o astfel de situație să ceară ajutor, să vorbească, să ceară ajutor atât cât avem momentan, din păcate, instituțional. Instituțiile statului trebuie să fie bombardate cu plângeri, chiar dacă sunt anonime. Trebuie ușor, ușor să expunem practicile. Nu vom găsi o rezolvare, nu vom putea aplica soluții până când începem să expunem tipurile de practici care se întâmplă, care sunt foarte variate, depind de foarte multe situații de context, dar care conduc la o presiune uneori absolut inumană pe oamenii noștri ca și angajați”, a mai spus Florentin Iancu.

„Companiile sunt complet nedemocratice”

Una dintre participantele la manifestația de la Timișoara a declarat că protestează „împotriva sistemului neoimperialist”. „Asta trăim. De fapt, nu este niciun capitalism. Este un neoimperialism deghizat în capitalism. Protestăm împotriva abuzurilor de pe piața muncii și, totodată, îmi doresc să aducem conștientizare în rândul angajatorilor, al marilor corporații, în rândul diverselor entități, că viața fiecărui om contează indiferent de statutul social pe care îl are, indiferent de ocupația pe care o are, indiferent de etnie, rasă, identitate, gen, orientare sexuală. Cu toți ar trebui să fim tratați cu demnitate și respect”, a declarat sindicalista.

„Companiile sunt complet nedemocratice și ar fi timpul să devină democratice”, a spus un alt participant la protest, potrivit căruia „efectul nu e recompensat la nivelul plusvalorii produse de cei care muncesc”. „Sunt multe nereguli în multe companii străine din România. Eu personal nu am simțit nicio presiune, niciun abuz, dar am venit să susțin colegii care au fost în această situație. Vreau să susțin sindicatul pentru a crea o schimbare în companiile din țară”, a spus un alt manifestant.

Protestul sindicaliștilor de la Timișoara a fost generat de sinuciderea unei angajate a companiei Atos, chemată la birou ca urmare a unei note scăzute la evaluarea semestrială. Consultantul în afaceri Doru Șupeală a spus că asupra tinerei s-au făcut presiuni pentru a prezenta un plan de îmbunătățire a performanței sau pentru a-și da demisia. Managementul companiei a negat vehement că asupra tinerei s-au făcut presiuni pentru a-și da demisia.

„Acea discuție, în termenii descriși de acea știre inițială, nu a avut loc. Da, a avut loc o întâlnire între cele două colege, dar sub nicio formă, în termenii descriși în articol. Întâlnirea a fost normală. A fost o zi de lucru normală, un meeting setat absolut normal, care s-a desfășurat chiar prietenos, s-a finalizat cu o ieșire într-o pauză, cum e și normal de altfel”, a spus Ligia Ardelean, șefa operațiunilor din România ale grupului Atos. Cazul a fost investigat și de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, dar nu au fost găsite nereguli. Sindicatul IT a sesizat Inspecția Muncii de la nivel central și Ministerul Muncii, solicitând refacerea anchetei.

