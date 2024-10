Odată ce Viktor Orban și-a încheiat discursul, mai mulți eurodeputați au cântat timp de 30 de secunde celebra melodie antifascistă „O bella ciao, bella ciao!”.

Gli eurodeputati della Sinistra, al termine del discorso di Viktor Orban alla Plenaria, hanno intonato a gran voce „Bella Ciao” alzandosi in piedi e tra gli applausi di diversi colleghi. La presidente Roberta Metsola: „Non siamo all'Eurovision” #ANSA https://t.co/ZNMwHY24re pic.twitter.com/2yXGLCAOs8 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 9, 2024

„Nu este nici Eurovision şi nici Casa de Papel”, a intervenit președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Cu toate acestea, eurodeputaţii și-au continuat repertoriul.

At the end of Viktor #Orbáns speech at the Europarl, The Left sings Bella Ciao, famous European song of resistance to fascism.

Al fin del discurso de Viktor Orban al Europarlamento, Le Sinistra canta #BellaCiao, famose canto de resistentia europee al fascismo.#OmneNovas pic.twitter.com/RXzjEsGCEV — Omne Europa (@neolatyno) October 9, 2024

Atunci, preşedinta Parlamentului European a cerut „respectarea demnităţii acestei instituţii”.

“This is not Eurovision” says European Parliament President Roberta Metsola after a group of MEPs launch into a rendition of Bella Ciao, the song used as an anti-fascist anthem.



The singing started after a speech in the house by Hungarian PM Viktor Orban. pic.twitter.com/rvs8pag5sP — Jack Parrock (@jackeparrock) October 9, 2024

Viktor Orban s-a prezentat în fața Parlamentului European pentru a expune priorităţile preşedinţiei semestriale a Ungariei la Consiliul UE, care se încheie la sfârşitul lunii decembrie.

„Uniunea Europeană trebuie să se schimbe”, iar Ungaria „vrea să fie catalizatorul acestei schimbări”, a declarat el în faţa eurodeputaţilor.

Considerat un cal troian al Kremlinului în UE, Orban a insistat în mai multe rânduri asupra luptei împotriva imigraţiei şi a pus din nou sub semnul întrebării susținerea Ucrainei în fața agresiunii militare rusești.

La scurt timp după ce a preluat președinția semestrială a UE, în iulie, Viktor Orban s-a dus la Moscova și s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin, încălcând astfel poziţia diplomatică a blocului comunitar.

„I s-a vândut lui Putin”

Premierul ungar a fost întrerupt marţi, în timpul unei conferinţe de presă în sediul Parlamentului European, de către un activist din țara sa, Márton Gyekiczki, un consilier municipal din opoziţie.

A demonstrator interrupts Viktor Orban's speech at the European Parliament in Strasbourg.



An activist, municipal councilor for a Hungarian opposition party, Márton Gyekiczki, interrupted Orbán as he was speaking, running toward the podium where Orbán sat and throwing a stack of… pic.twitter.com/iUEHayngWB — Yasmina (@yasminalombaert) October 8, 2024

Bărbatul a sărit în mijlocul sălii şi a aruncat în premierul ungar cu un teanc de bancnote, după care a fost prins de membri ai serviciului de securitate şi evacuat.

„Cu cât i-ai vândul lui Putin ţara (Ungaria)? Cu cât ai vândut ţara, domnule prim-ministru?”, a strigat Gyekiczki.

Here's the video showing how a DK local council member interrupted Orbán's press conference in Strasbourg.



The event was disrupted by Márton Gyekiczki, a DK councilor from Érd, who threw paper notes and yelled, „How much did you betray the country for, Mr. Prime Minister?”… pic.twitter.com/dZiVhtfFnd — Pete (@splendid_pete) October 8, 2024

„I s-a vândut lui Putin, i s-a vândut lui Xi Jinping!”, a strigat el.

„Ungara este o limbă dificilă, iar comunicarea este destul de brutală. Dar atunci când un politician ungar îi spune altuia că este rău, în cultura noastră asta înseamnă că nu este acord cu voi”, a declarat Orban imediat după acest incident.

Márton Gyekiczki, activistul care a fost scos afară din sală, este membru al Partidului Coaliţia Democratică (DK) şi membru al Consiliului Municipal al unei periferii a Budapestei.

Guvernul ungar se află de mult timp în conflict cu Uniunea Europeană (UE). UE consideră că unele dintre acţiunile premierului ungar vizează să restrângă drepturile democratice. Viktor Orban este criticat mai ales pentru faptul că își dorește relații cât mai strânse cu regimuri autoritariste precum cele din Rusia şi China.

