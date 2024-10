Procuratura Generală a anunțat începerea unei anchete preliminare în temeiul Codul Penal al Ucrainei privind „Justificarea, recunoașterea ca legitimitate, negarea agresiunii armate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, glorificarea participanților săi” și distribuirea materialelor pe această temă.

Născută la Moscova, cineasta ruso-canadiană a lucrat în mass-media peste 10 ani și a participat la diverse proiecte documentare în Canada, în zona Balcanlor, în Orientul Mijlociu și în Rusia. A realizat o serie de documentare pentru canalul rus de propagandă Russia Today.

Filmul „Rușii în război” povestește modul în care Trofimova a petrecut șapte luni împreună cu armata rusă în zona ocupată a Ucrainei. În documentar nu se arată distrugerile și victimele provocate de ruși în Ucraina, ci îi înfățișează pe soldații ruși ca pe niște oameni obișnuiți.

Ba unul dintre militarii din film neagă acuzația că rușii comit crime de război în Ucraina. Și Trofimova a mărturisit că nu a văzut niciodată așa ceva în timp ce realiza documentarul.

În septembrie, autoritățile ucrainene au criticat dur documentarul care a fost difuzat la Festivalul de Film de la Veneția

Premiera mondială a filmului lui Trofimova a avut loc la Festivalul de Film de la Veneția. Înainte de proiecția filmului la Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF), comunitatea ucraineană din Canada a organizat o serie de acțiuni de protest.

VIDEO: Trailerul peliculei „Rușii în război”.

În final, organizatorii TIFF au anunțat că nu vor prezenta filmul lui Trofimova, presupus din motive de securitate. Cu toate acestea, după închiderea oficială a festivalului de film, marți, 17 septembrie, au fost anunțate două proiecții separate ale filmului.

Cineasta Anastasia Trofimova a fost adăugată recent pe lista persoanelor care amenință securitatea națională a Ucrainei .

Filmul a avut sprijinul Fondului media canadian public-privat, iar finanțarea s-a ridicat la 340.000 dolari canadieni (250.000 USD). Filmul este o coproducție între Franța și Canada.

