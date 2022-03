Înainte cu câteva luni de începutul pandemiei în România, Carmen Tănase urma să joace într-un serial. Avea deja alte proiecte la teatru, așa că a renunțat să apară în serial din cauza programului foarte aglomerat. Având ceva timp liber la dispoziție, actrița s-a preocupat de sănătatea ei.

A povestit în podcastul lui Lucian Viziru că o durea un picior, așa că a făcut un RMN. „Eu n-am mai lucrat în timpul pandemiei, eu nu am mai făcut serial. Eu am ieșit înainte de a începe nebunia asta. Am ieșit din serialul în care trebuia să fiu, m-am ocupat un pic de sănătate, că era cazul. Nu era foarte bine, era programul foarte aiuritor așa. (…)

M-am încăpățânat să zic că nu mai vreau. Toată lumea îmi zicea… sunt niște bani importanți, nu se compară cu salariul. (…) Dacă tot am avut perioada liberă, am zis să mă duc. Tot mă durea piciorul, adică nu mă durea, îl simțeam altfel, diferit, parcă nu era piciorul meu, de lemn, alteori îngheța, aveam ace. M-am dus și am făcut un RMN și din greșeală au deschis câmpul la RMN mai mult. (…)

Am stat acolo 40 de minute și au zis apoi să mai intru încă o dată și mi-au pus un grilaj pe cap. Apoi am văzut niște acțiune pe acolo, vorbeau în șoaptă, apoi au chemat-o pe prietena cu care eram și apoi am intrat în camera aia să văd ce se întâmplă.”, a povestit actrița pe YouTube.

Ulterior, medicul care a interpretat RMN-ul i-a spus actriței că este vorba despre o tumoră. În scurt timp, Carmen Tănase a fost operată la Spitalul Elias din București. Totul a mers bine, s-a recuperat rapid, însă pericolele erau mari dacă nu făcea intervenția chirurgicală.

„Domnul doctor de la RMN mi-a zis că se întâmplă să aveți o tumoră pe măduvă. Asta se întâmpla înainte de pandemie, înainte cu mai puțin de un an. Deci acum trei ani, să zicem. Mi-a și arătat medicul, mi-a arătat un rotund și măduva era pe lângă ea. Unde era vârful rotundului ăla, măduva mai avea vreo două particule. Se subția și stătea să se rupă, aici sus. Mi-au zis: operație ieri. Că nu e timp, că din clipă în clipă se poate rupe și dacă se rupe, fiind sus, îți dai seama pericolul era paralizie de la gât în jos. (…)

Imediat m-am dus, pac în trei zile s-a întâmplat treaba. Fiul meu a venit din Olanda și era desfigurat. M-au operat, era nasol dacă era în măduvă, ea a fost pe lângă măduvă. M-am operat și mi-a scos-o și gata”, a spus ea.

