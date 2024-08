Carmen Tănase, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a dezvăluit recent un moment din tinerețea sa, când a fost pe punctul de a renunța la cariera în actorie. Pe atunci, studentă, Carmen Tănase a fost profund marcată de o reprezentație a celebrei piese de teatru „Maestrul și Margareta”. Emoțiile puternice transmise de spectacol au făcut-o să petreacă o noapte întreagă pe o bancă din parcul Cișmigiu, reflectând asupra talentului și dăruirii sale pentru actorie.

Această experiență a fost una dintre cele mai intense din viața ei, determinând-o să pună la îndoială dacă este suficient de talentată pentru a-și urma visul. Cu toate acestea, Carmen Tănase a găsit forța interioară de a continua, iar decizia de a rămâne pe acest drum s-a dovedit a fi una inspirată.

„Da. Am avut un moment când am vrut să renunț la actorie, când eram studentă, proaspăt studentă, anul 2 sau așa ceva. Am văzut «Maestrul și Margareta» la Teatrul Mic, în picioare. Era vremea când, pentru a vedea o piesă la Teatrul Mic, stăteai la coadă toată noaptea. Era atât de multă lume, stăteai cum apucai, nu erau reguli ca acum. După spectacolul ăsta, am plecat și am ajuns în Cișmigiu. M-am așezat pe o bancă, unde m-a și găsit dimineața, și m-am întrebat cam toată noaptea eu ce caut în lumea asta, dacă voi putea vreodată să joc și să transmit emoții ca oamenii ăia încât nu pot să mă duc acasă și să pun capul pe pernă. Dacă pot așa, merită să o fac, dacă nu pot așa, nu merită. Și atunci am stat să mă gândesc dacă e cazul să renunț. După cum se vede, nu am renunțat”, a declarat celebra actriță la „Podcast cu Sens by Natasha”.

Recomandări 109 milioane de lei, bani dați de partide pentru presă și propagandă în prima jumătate din anul 2024 | ANALIZĂ

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Eu nu am o problemă nici de bună împăcare, nici de rea împăcare cu celebritatea”

Deși a devenit o figură cunoscută în teatrul și televiziunea românească, Carmen Tănase mărturisește că celebritatea nu a fost niciodată un aspect central al identității sale profesionale.

„O să spun foarte sincer. Eu nu am o problemă nici de bună împăcare, nici de rea împăcare cu celebritatea. Eu îmi dau seama că mă cunoaște lumea, dar nu o văd ca pe o celebritate. Nu fac un caz din asta. Așa s-a întâmplat, să am o meserie expusă. Nu mă consider vedetă. Eu sunt un artist popular, sunt pentru toată lumea. Pentru mine nu e celebritate, oricine apare la televizor e cunoscut”, a adăugat actrița.

Cariera impresionantă a actriței a început la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, unde a activat între 1984 și 1990, iar apoi a continuat la Teatrul Odeon din București, unde lucrează din 1990. Carmen Tănase este cunoscută și pentru rolurile sale memorabile din seriale de televiziune precum „Inimă de țigan”, „Regina” sau „Pariu cu viața”.

Urmărește-ne pe Google News