Ganea are o locuință în nordul Capitalei, pe care a închiriat-o. Fostul internațional a sosit la proprietate, după ce vecinii au sunat la 112 din cauza faptului că ar fi fost deranjați de gălăgia pe care o făceau chiriașii.

Între „Ganez” și un vecin a urmat un schimb de replici, transformat într-o bătaie, conflict în urma persoana agresată a obținut un ordin de protecție față de fotbalist pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe.

Poliția Ilfov a confirmat că „un bărbat de 51 de ani l-ar fi agresat fizic pe un alt bărbat de 54 de ani, pe fondul unei stări conflictuale privind mutarea unui gard poziționat pe drumul de servitute către unul dintre imobile”.

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, „în cauză rezultând existența unui risc iminent”, au emis un ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile împotriva lui Ganea.

„Găniță” a negat că a fost o bătaie și spune că a fost „doar un schimb de replici” între el și unul dintre vecini, cu care ar fi avut mai multe neînțelegeri de-a lungul timpului, din cauza unui drum pe care îl impart și face accesul către locuințe.

„Eu am închiriat o casă acolo și răspunderea nu mai e a mea, este a chiriașului. Domnul respectiv și-a pus camere, filmează în curtea mea, în casa mea, la alți vecini, se ia de toată lumea. Drumul e făcut abuziv, mi-a obstrucționat accesul la proprietate. Am făcut sesizare la poliție. Am avut cu el o altercație verbală, mai mult din cauza jignirilor pe care mi le-a adresat. Era și soția de față, mai era lume”, a declarat Ganea, pentru Digi24.