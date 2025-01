Parchetul General refuză să spună dacă a deschis o anchetă în cazul lui Ciolacu şi Simonis, care au recunoscut: „i-am dat voturi lui Simion”. „S-a pus batista pe ţambal”

Dialogul dintre Ciolacu şi Simonis: „Toți i-am dat voturi lui Simion”

Pe 3 ianuarie anul acesta, prim-ministrul Marcel Ciolacu a făcut publică pe TikTok o discuţie dintre el şi Alfred Simonis, fost președinte al Camerei Deputaților şi actual președinte al Consiliului Judeţean Timiș. Printre altele, cei doi discută şi despre turul I al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024:

Alfred Simonis: Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion, pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat! Ascultăm și nu judecăm!

Marcel Ciolacu: Îmi pare rău că, în acea duminică, am plecat să mă văd cu fi-miu. (…) Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo, ca să nu se întâmple acest lucru. Ascultăm și nu judecăm!

Pe scurt, Alfred Simonis recunoaşte public că toţi cei din PSD „i-am dat voturi lui Simion”, iar premierul Ciolacu admite că ştia de asta şi spune că regretă că, în duminica turului I de la alegerile prezidențiale, nu a rămas la partid, „ca acest lucru să nu se întâmple”.

Recomandări Instanța confiscă sume astronomice de la fostul șef al Institutului de Cercetare Aerospațială și gașca lui. Experimente complexe și afaceriști cu 4-10 clase implicați

Care sunt infracţiunile electorale pedepsite prin Codul Penal

Organele de anchetă sunt singurele care pot stabili, în urma unor investigaţii, dacă există vreo infracţiune în spatele afirmaţiei: „toţi i-am dat voturi lui Simion (George, preşedintele AUR – n.r.)”.

La două zile după ce filmarea a apărut pe TikTok, Libertatea a solicitat Parchetului General să precizeze, pentru opinia publică, dacă procurorii s-au sesizat din oficiu în acest caz, cu privire la posibila săvârşire a unor infracțiuni electorale.

Infracţiunile electorale sunt prevăzute în Titlul IX din Cod Penal:

● art. 385: împiedicarea exercitării drepturilor electorale – se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani;

● art. 386: coruperea alegătorilor – se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani;

● art. 387: frauda la vot – se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani;

● art. 388: frauda la votul electronic – se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani;

● art. 389: violarea confidențialității votului – se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă;

● art. 390: nerespectarea regimului urnei de vot – se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani sau cu amendă, respectiv, cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă;

Recomandări Salarii faraonice, de zeci de mii de dolari pe lună, pentru șefii pompierilor din Los Angeles, care au făcut praf intervențiile antiincendiu

● art. 391: falsificarea documentelor și evidențelor electorale – se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani, respectiv, cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Ce a răspuns Parchetul General la solicitarea Libertatea

Am primit răspunsul Parchetului General vineri, 10 ianuarie. Iată ce spun procurorii:

„Solicitările având ca obiect informaţiile referitoare la înregistrarea unor dosare penale şi activităţile efectuate în instrumentarea acestora intră sub incidenţa prevederilor art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală («Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică»), a art. 66 alin (3) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, care prevede printre altele faptul că «În comunicarea publică, parchetele trebuie să respecte (…), caracterul nepublic al urmăririi penale (…)», precum şi a art. 12 alin. 1 lit. e şi f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

Prin urmare, având în vedere faptul că parchetele sunt obligate să respecte în comunicarea publică limitările impuse de specificul activităţii de urmărire penală, respectiv prezumţia de nevinovăţie, protecţia vieţii private, asigurarea bunei desfăşurări a urmăririi penale, nu vă putem confirma sau infirma existenţa unei cauze cu obiectul menţionat de dumneavoastră”.

Recomandări Ce s-a schimbat la granița României cu Republica Moldova și Ucraina după intrarea în Schengen. „Suntem prima și ultima barieră”

Răspunsul Parchetului General

Ultimul comunicat de presă, publicat pe 21 decembrie 2024 pe site-ul Parchetului General, se referă la sesizarea din oficiu a procurorilor cu privire la săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice și purtare abuzivă. Cu o zi înainte, se arată în comunicat, „în timp ce se aflau în incinta Palatului Parlamentului, mai multe persoane (printre care și un europarlamentar, un deputat, un funcționar parlamentar ș.a.) i-au urmărit și agresat verbal pe jurnaliștii acreditați din cadrul unui post de televiziune”.

Stelian Ion: „N-o să facă nimeni nimic”

Am întrebat trei foşti miniştri ai justiţiei ce cred despre declaraţiile făcute în spaţiul public de Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis şi dacă procurorii ar fi trebui să se sesizeze din oficiu, în acest caz.

Av. Stelian Ion, deputat USR şi fost ministru al justiţiei, spune: „Ar putea să fie nişte infracţiuni electorale, pentru că a da voturi, în felul descris de oamenii aceştia, presupune să şi demonstrezi celui care te-a îndemnat să dai voturi că ai făcut-o. Iar asta ştim că este ilegal, pe de o parte. E posibil să se fi săvârşit şi alte fapte. Dar, sincer, la cum se mişcă Parchetul General, de când este noul procuror general (Alex Florența – n.r.), nu mă aştept la nimic de genul acesta (sesizare din oficiu – n.r.). Ciolacu a spus că justiţia funcţionează bine, s-a pus batista pe ţambal, n-o să facă nimeni nimic”.

Stelian Ion crede că „nu doar că nu o să se sesizeze nimeni din oficiu. Şi dacă ar sesiza cineva fapte, dacă ar avea indicii sau probe în acest sens, sunt convins că nu vor face nimic, în perioada următoare. Atât de mare este aroganţa şi, mă rog, complicitatea până la urmă, şi a părţii acesteia a justiţiei”.

Av. Stelian Ion, deputat USR

Libertatea: Ziarul nostru a trimis o solicitare la Parchetul General, pentru a afla dacă s-au sesizat din oficiu în acest caz şi ni s-a răspuns că „urmărirea penală are caracter nepublic”.

Stelian Ion: Ok, are caracter nepublic atunci când se cer anumite detalii despre o speţă anume sau despre elemente concrete din dosar, ce nu ar trebui divulgate. Dar, la modul general, poţi să dai un comunicat că există unele cercetări prealabile în sensul acesta. E rea credinţă aicea, nu este vorba despre altceva. Când vor să dea câte un comunicat sau să dea anumite ştiri, le dau pe surse, fără nicio problemă. Afli imediat şi ce nu trebuie aflat.

Robert Cazanciuc: „Nu văd vreo faptă penală, dar declaraţia trebuie explicată”

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, şi el fost ministru al justiţiei, consideră că procurorii nu ar trebui să se sesizeze din oficiu în cazul „toţi i-am dat voturi lui Simion”. „În primul rând cred că trebuie să explice dl Simonis ce a vrut să spună, nu altcineva. Noi putem doar să ne dăm cu părerea, din afară. Înţeleg, din ce am văzut, că (n.r. – dialogul dintre Simonis şi Ciolacu) e parte a unui joc de pe TikTok, în care cineva pune o întrebare, altcineva răspunde, mai mult sau mai puţin sincer”.

Libertatea: Vreţi să spuneţi că discuţia dintre Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis despre „toţi i-am dat voturi lui Simion” a fost una în glumă?

Robert Cazanciuc: Nu ştiu, trebuie să spună Simonis. Dar ce ştiu eu este că dialogul e parte a unui joc. Dacă acel joc este serios sau nu, dacă protagoniştii, când fac anumite afirmaţii, vor să fie sinceri sau nu, e o altă poveste, pe care doar protagoniştii cred că o pot explica. Dacă mă întrebaţi pe mine – ca jurist, nu neapărat ca fost ministru al justiţiei -, nu cred, în niciun caz, că e vorba de vreo faptă penală în aceste declaraţii.

Libertatea: N-ar trebui să verifice procurorii dacă declaraţiile au fost făcute în serios sau în glumă? Şi să întrebe ce înseamnă „i-am dat voturi”?

Robert Cazanciuc: Cum spuneam, dl Simonis trebuie să explice lucrul acesta. Procurorii se pot sesiza din oficiu, doar dacă constată săvârşirea unor fapte penale. Eu, ca jurist, după cum spuneam, nu văd vreo faptă penală în această declaraţie. Dar sunt de acord că e o declaraţie care trebuie explicată mai bine: e ceva serios sau e o glumă, mai mult sau mai puţin reuşită.

Pentru că a stârnit foarte multe discuţii, şi atunci, cred că dl Simonis ar trebui să spună foarte clar ce a avut în minte atunci când a făcut această afirmaţie. Dar, repet, nu cred, ca jurist, că este vreo faptă penală, în sine, în această declaraţie.

Tudorel Toader e convins că Ciolacu şi Simonis vor zice „hai, domnule, am glumit!”

Şi Tudorel Toader, fost ministru al justiţiei tot din partea PSD, crede că procurorii n-ar trebui să se sesizeze din oficiu în cazul declaraţiilor făcute de Marcel Ciolacu şi Alfred Simonis, căci „dacă ei vor spune: «hai, domnule, am glumit»? Sincer, eu am fost procuror – e adevărat, pe vremea ailaltă, a comuniştilor – şi nu mă luam după toţi care spuneau toate minunile”.

Tudorel Toader spune că Ciolacu şi Simonis „erau într-o atmosferă destul de informală, de ziceai că e un joc… E greu de făcut dosar penal pe o afirmaţie”.

Libertatea: Dar e o afirmaţie făcută în spaţiul public, de Ciolacu şi Simonis: „i-am dat voturile lui Simion”.

Tudorel Toader: Eu vă asigur că nu rezistă aşa ceva. Vedeţi, probele, normal, se coroborează. Nici măcar când ai două părţi, activ, pasiv, şi fiecare dă declaraţii inverse, nici atunci, când ai cu cine corobora… (nu rezistă acuzaţiile – n.r.) Dar aceştia, că sunt între ei! Vor zice, sunt convins de asta, „hai, domnule, am glumit!”. Eu zic să abandonaţi subiectul, că nu ţine. Şi apoi, procurorii au ei atâtea treburi. Doar pentru că doi au spus ceva, hai cu dosarul! Au procurorii dosare grele, dosare vechi, au treabă de făcut.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News