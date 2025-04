Virusul febrei aftoase este foarte contagios și afectează oile, caprele, porcii și unele animale sălbatice. Febra aftoasă este extrem de contagioasă și se ia prin contact direct sau prin consumul de produse contaminate, precum laptele și carnea netratată. Deși boala nu se manifestă în mod obișnuit la oameni, ea afectează în principal animalele.

În acest moment, țara vecină, Ungaria, este lovită de o explozie de febră aftoasă și a apelat la soldați pentru a încerca să contracareze focarele. Primul caz din ultimii 50 de ani a fost raportat luna trecută, dar există suspiciuni că țara condusă de Viktor Orban subraportează cazurile.

În acest context, deputatul PNL, Adrian Cozma, a cerut intervenția rapidă a Guvernului condus de Marcel Ciolacu: „Guvernul și toate instituțiile cu responsabilitate trebuie să ia de urgență măsurile de protecție necesare pentru a preveni apariția febrei aftoase în România! Avem obligația de a ne proteja fermierii români, pentru că dacă această boală ajunge în România, impactul asupra lor va fi foarte grav și pe termen lung”.

Liberalul i-a cerut ministrului Agriculturii, Florin Barbu, interzicerea importului de lapte din Ungaria, controale sanitare stricte la frontieră și campanii de informare a românilor care călătoresc în Ungaria.

„Nu în ultimul rând, cred că trebuie să demarăm consultări urgente cu fermierii pe tema vaccinării animalelor și pregătirea acestor acțiuni cu industria farmaceutică autohtonă”, a adăugat Adrian Cozma.

El a avertizat că dacă virusul ajunge și în România riscăm restricții de comercializare a animalelor și a produselor pentru o perioadă îndelungată, „cu consecinte economice devastatoare, în special pentru ovine (avem peste 15.000.000 capete), dar și prin distrugerea pieței interne la porcine, unde avem o problemă și cu pesta porcină africană”.

Deputatul a făcut o solicitare oficială atât ministrului Agriculturii, cât și șefului ANSVSA, atrăgând atenția că „importul de lapte și produse lactate din Ungaria continuă nestingherit”.

Ce spune ministrul Agriculturii despre febra aftoasă din Ungaria

La rândul său, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că are promisiuni de la Comisia Europeană că, dacă vor mai fi identificate focare ale acestei boli, se va lua o decizie de vaccinare preventivă în UE.

„Am avut o întrevedere cu comisarul pe parte de boli la nivelul Uniunii Europene, am avut o videoconferință la Ministerul Agriculturii, unde am discutat trei probleme importante: febra aftoasă, pesta micilor rumegătoare și, bineînțeles, partea de neonicotinoide în România. Și comisarul a fost foarte deschis la această discuție, pentru că așa este, febra aftoasă se extinde și azi am primit un telefon că în Ungaria au mai fost depistate încă două focare”, a spus Florin Barbu.

„Comisarul european mi-a promis că în cazul în care vor mai fi identificate focare de febră aftoasă se va lua o decizie la nivelul Uniunii Europene de a vaccina preventiv”, a adăugat ministrul PSD al Agriculturii la o discuție cu fermierii, la Târgu Mureș.

