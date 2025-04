Șefii, numiți politic de premier

Mai mult, cele două acte guvernamentale care reglementează funcționarea ARICE (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 147/2022 și Hotărârea Guvernului nr. 153/2023) nu prevăd limită de mandat pentru președintele și vicepreședintele instituției, fiind numiți politic direct de premier. Președintele și vicepreședintele instituției pot sta astfel pe funcție pe viață sau, din contră, pot fi schimbați oricând de premier fără explicații suplimentare.

Libertatea a încercat să afle cât de bine funcționează agenția care are cele mai importante atribuții în domeniul diplomației economice a României la mai bine de doi ani de la înființarea sa.

Interesul este cu atât mai mare cu cât această agenție dedicată atragerii investițiilor străine în România și promovării comerțului exterior a fost creată în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, o configurație instituțională rar întâlnită în spațiul UE, unde agențiile cu atribuții în diplomația economică funcționează mai degrabă sub ministerele de externe sau sub ministerele economiei.

Personalului din rețeaua de reprezentare externă i se acordă, pe perioada trimiterii în misiune în străinătate, grade diplomatice. Pentru a atinge performanță economică, acești atașați comerciali trebuie să coopereze cu ambasadorii MAE, iar lipsa de coordonare dintre aceste instituții a generat disensiuni în rândul diplomaților în momentul în care premierul Ciucă a luat decizia să preia restructureze Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului și să agenția în subordinea sa, potrivit surselor Libertatea. Există un curent de opinie în rândul specialiștilor în diplomație economică, potrivit surselor consultate de Libertatea, care argumentează că agenția ar fi trebuit să funcționeze sub Ministerul Afacerilor Externe.

În urma celor doi ani de funcționare, premierii Ciucă și Ciolacu au avut o instituție în domeniul politicii exrerne pe care o coordonează în mod direct, dar nu s-au arătat interesați de acest domeniu, deși diplomațiea economică este trecută ca obiectiv în programul de guvernare pentru anii 2024-2028: „Consolidarea dimensiunii diplomatice a României prin focusare la diplomația economică și culturală, asigurând atât resursa umană de înaltă specializare din domeniu precum și infrastructura necesară”, scrie în documentul strategic al coaliției PSD-PNL-UDMR.

La momentul înființării, premierul Ciucă l-a numit pe Rareș Burlacu în funcția de președinte ARICE, însă el a fost demis de premierul Ciolacu, iar agenția funcționează momentan sub coordonarea vicepreședintelui, pesedistul Doru-Claudian Frunzulică.

Doru-Claudian Frunzulică, vicepreședinte ARICE. Foto: caleaeuropeana.ro

Ce a răspuns ARICE la întrebările formulate de Libertatea

Libertatea a solicitat ARICE să explice cât din totalul posturilor destinate rețelei de reprezentare externă au fost ocupate în perioada premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu și dacă agenția a organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante.

„Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are prevăzute 76 de posturi destinate rețelei de reprezentare externă, dintre care 36 sunt ocupate. Din punctul de vedere al distribuției acestora, 27 sunt în Uniunea Europeană (18 ocupate), 15 în Europa necomunitară și Asia Centrală (7 ocupate) și 34 în America, Asia și Orientul Mijlociu (11 ocupate)… De la înființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă”, a fost răspunsul ARICE la solicitarea Libertatea.

Rețeaua de reprezentare externă este extrem de importantă în acest proces de promovare a comerțului extern, întrucât atașații comerciali devin buni cunoscători ai mediului de afaceri din țara sau regiunea în care se află în misiune, identifică cele mai bune oportunități de afaceri din acea țară, iar ei ar trebuie să fie într-o legătură continuă cu mediul de afaceri românesc.

În lipsa unei astfel de comunicări eficiente, informările privind oportunitățile de afaceri din diverse zone ale lumii rămân nevalorificate de către companiile românești. „Rețeaua de atașați comerciali este găina cu pui de aur pe care toate partidele au dorit să pună mâna”, mi-a explicat o sursă specializată în diplomația comercială.

De altfel, în raportul de activitate pentru anul 2024, ARICE își asumă lipsa performanței instituționale cauzate de deficitul de personal calificat în diplomația comercială: „Acest fapt a determinat dezechilibre pe palierul asigurării continuității activității BPCE-urilor pe piețele tradiționale, nevalorificării oportunităților existente pe aceste zone, inclusiv imposibilitatea organizării de acțiuni de promovare economică aflate în portofoliul ARICE”. Ultimul concurs pentru misiune permanentă de patru ani a avut loc în anul 2021.

ARICE nu are încă o strategie pentru promovarea produselor românești în plan extern

Libertatea a mai încercat să afle din partea ARICE care sunt produsele prioritare românești pentru care statul român își asumă că le va promova în plan extern, dacă instituția și-a creat propria strategie pentru promovarea produselor românești în afara țării și câte companii românești a ajutat ARICE pentru a se internaționaliza în cei doi ani de funcționare. Un manual de bune practici privind activitățile naționale de promovare a exporturilor, publicat de către Comitetul Economic și Social European, un organism consultativ al Uniunii Europene, recomandă ca toate statele membre să aibă o strategie de export care să contureze principiile și obiectivele-cheie ale promovării exporturilor.

Răspunsurile la aceste întrebări au fost difuze, pentru că ARICE încă nu are o strategie asumată privind prioritățile comerțului extern românesc.

Libertatea: Care sunt primele 10 produse românești prioritare pentru ARICE pentru a le promova în plan extern?

ARICE: Pentru promovarea produselor românești la export, ARICE pornește de la capacitatea productivă a României, concentrându-se pe produsele cu un grad cât mai mare de prelucrare și valoare adăugată semnificativă, urmărind totodată creșterea și diversificarea exporturilor românești. De asemenea, se are în vedere specificul și potențialul de absorbție al fiecărei piețe externe, adaptând oferta de export a companiilor românești și orientând acțiunile promoționale spre domeniile cu cerere mare pe aceste piețe.

Totodată, reprezentanții economici din rețeaua externă a ARICE acordă asistență tuturor firmelor românești care intenționează să pătrundă pe piețele externe, indiferent de profilul sau dimensiunea acestora.

– Care este strategia ARICE de promovare a comerțului românesc în plan extern?

– Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are ca obiectiv dezvoltarea economică a României prin extinderea prezenței produselor și serviciilor românești pe piețele internaționale. Într-un context global în continuă schimbare, identificarea celor mai valoroase produse românești și integrarea lor în rețelele internaționale de comerț reprezintă o oportunitate semnificativă de dezvoltare.

Un rol esențial în acest demers îl constituie elaborarea Strategiei Naționale de Export, un document programatic care va ghida și coordona toate acțiunile necesare pentru promovarea și susținerea exporturilor românești. Această strategie va asigura un cadru favorabil pentru promovarea și susținerea exporturilor românești, consolidarea relațiilor economice externe și dezvoltarea unei economii competitive, raportat la standardele și reglementările europene și internaționale. În acest cadru, Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior a inițiat un dialog pentru constituirea unui comitet interinstituțional, cu caracter public-privat, un demers esențial pentru integrarea politicilor sectoriale și regionale într-un cadru coerent și eficient. Mai mult, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană și al celor din acordurile bilaterale, acest demers va facilita coordonarea între diferitele instituții publice, autorități locale, precum și mediul de afaceri, pentru a asigura coeziunea strategiilor economice și comerciale la nivel național.

În plus, ARICE are strategii particularizate de export și atragere de investiții pentru fiecare țară în care are reprezentanți economici externi. Acestea cuprind, între altele, caracteristicile economiei țărilor în cauză, analiza schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, principalele domenii și sectoare cu potențial de dezvoltare în relația bilaterală, propuneri de acțiuni pentru creșterea și diversificarea exportului românesc și atragerea investițiilor.

De asemenea, unul dintre mijloacele de promovare a comerțului românesc pe plan extern este participarea companiilor românești la Programul de Promovare a Exportului (PPE). Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120/2002 și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, se organizează participarea companiilor românești la târguri și expoziții internaționale și misiuni economice în străinătate, organizate atât în UE, cât și în afara spațiului european. Acest program este realizat la solicitarea structurilor asociative ale mediului de afaceri și este finanțat de la bugetul de stat. Programul este public, fiind postat pe site-ul ARICE la adresa https://arice.gov.ro/1/directia-promovarea-exportului/. Tot la această adresă poate fi regăsită și cererea de înscriere pentru companiile solicitante.

– Câte companii românești a ajutat ARICE pentru a se internaționaliza în cei doi ani de când această instituție funcționează?

– De la înființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior și până în prezent, peste 1.500 de companii românești au beneficiat de Programul de Promovare a Exportului (târguri și expoziții internaționale și misiuni economice în străinătate).

– Ce buget a alocat anual ARICE pentru promovarea comerțului românesc pe piețele de desfacere externe?

– Bugetul pentru Programul de Promovare a Exportului este afișat pe site-ul Ministerului Finanțelor. Astfel, în anul 2023, Guvernul a alocat o sumă de 70 de milioane de lei, în anul 2024, suma de 95,7 milioane de lei, iar în anul 2025 a fost alocată suma de 55,4 milioane de lei. Pentru acest an, programul de promovare a exportului aprobat de guvern pentru participarea la târguri, expoziții și misiuni economice internaționale este de 117,34 de milioane de lei. Bugetul alocat pentru Programul de Promovare a Exportului pe anul 2025 este compus din 55.440.000 de lei credite bugetare (CB) si 138.194.000 de lei credite de angajament (CA).

Fotografii: arice.gov.ro, caleaeuropeana.ro

