Melodia a fost produsă de Alexandru Turcu, iar alături de acesta au lucrat la muzică și versuri Theo Rose și Adi Istrate. Însă, după ce „Dragoste nouă” s-a viralizat în mediul online, stilul în care cântă artista i-a adus acesteia unele acuzații.

„Cum sună refrenenul… Direct vibe de prin 2000. Superbă piesa, magnifică vocea”, „Vibe de Nico și Alicia Keys, dar într-o variantă super fresh”, „De ce mă gândesc la Nico? E stilul ei muzical”, „Aiurea. Nu imită pe nimeni. Nu are nevoie” și „Cum ar fi să cânte odată piesa asta împreună cu Nico” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat fanii în dreptul videoclipului de pe YouTube.

Apoi, Misha, fosta soție a lui Connect-R, a postat pe TikTok un clip video în care dădea de înțeles că vocea lui Theo Rose seamănă foarte mult cu a cântăreței Cătălina Toma, care a cântat în urmă cu foarte mulți ani alături de B.U.G. Mafia.

„Piesa asta a lui Theo mă duce cu gândul la cineva și sunt curioasă dacă vă dați seama din interpretarea mea. Vă duce și pe voi gândul tot la ea? Voi, ăștia din anii 90, cam așa, vă dați seama pe cine imit? Imit e prea mult spus, dar timbrul ăla specific al ei, puțin nazal. Era bombă pe R&B. Bine, cred că încă mai este, dar nu a mai auzit nimeni de ea”, a spus Misha pe internet.

Contactată de jurnaliștii de la Fanatik, artista Cătălina Toma a dezvăluit că i se pare și ei că stilul lui Theo Rose din „Dragoste nouă” se aseamănă cu al ei. Mai mult decât atât, cântăreața a afirmat și că Nico a ajuns să cânte alături de B.U.G. Mafia datorită ei.

„Aud niște influențe de la mine în vocea lui Theo Rose. E frumoasă piesa. Am citit comentariile de pe YouTube și mulți o compară cu Nico. Însă, oamenii nu știu că Nico și-a luat startul comercial de la mine, atunci când am recomandat-o celor de la B.U.G. Mafia pentru o colaborare. Eu refuzând colaborare din cauza animozității. Am considerat că ar fi bine să colaboreze ea și iată că așa s-a deschis o ușă și pentru ea.

Artiștii de conștiință își dau seama că au posibilitatea de a deschide uși și pentru alții, artiști noi sau cu experiență. Eu cred în competiția creativă, nu în cea plină de invidie și punând obstacole altora”, a spus Cătălina Toma pentru sursa citată.

