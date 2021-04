Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 București dă vina pe distanțarea socială impusă de pandemie pentru ritmul unui dosar de abuz în serviciu în care din august 2019 nu a mai fost audiată nicio persoană, respingând acuzațiile de tergiversare a dosarului formulate recent de bucureșteanul care a depus plângerea la Poliție în urmă cu doi ani.



Este vorba despre un dosar de abuz în serviciu deschis in rem după ce un bucureștean l-a înregistrat pe directorul Direcției Clienți din cadrul Apa Nova, Alexandru Mihai Enea, când îi propune „un compromis” în schimbul renunțării la niște plângeri pe care acesta le adresase companiei, după cum relata Libertatea în 2019.

Mai precis, în urmă cu doi ani, Marius Dorian Tănase reclamase că un vecin proprietar de blocuri a reușit, favorizat de oameni din interiorul Apa Nova, să facă amenajări ilegale, adică să-i fie racordat blocul la rețeaua de apă fără înștiințarea vecinilor, deși lucrările au trecut inclusiv printr-o parcelă comună.

În acel moment, directorul Direcției Clienți din cadrul Apa Nova, Alexandru Mihai Enea, i-a sugerat omului din sectorul 5 să beneficieze și el de racordarea la apa curentă, tot fără înștiințarea vecinilor, pentru a renunța la plângeri. Anterior, o echipă de teren a companiei îi propusese același lucru, cu aceeași condiție, a retragerii plângerilor.

Tănase a refuzat, a depus plângere la Poliție, iar discuția cu directorul Apa Nova a devenit probă la dosarul 2790/P/2019 deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5, unde au ]nceput cercetări in rem (adică se cercetează fapta, fără să fie indicat încă un acuzat) pentru abuz în serviciu.

„Se tergiversează dosarul”

Considerând că dosarul stagnează, Marius Tănase a depus în martie o plângere în acest sens, numai că procurorul care se ocupă de doi ani de caz, Irina Țilimpea, a respins printr-un document semnat reproșul acestuia.

„Am invocat prin avocat că dosarul stagnează, însă răspunsul doamnei procuror a fost că cercetările avansează «în mod ritmic», iar polițistul de la Secția 17 nu tergiversează cercetările în dosarul care este deschis din anul 2019”, a declarat, pentru Libertatea, Tănase.

În răspunsul său, procurorul invocă restricțiile din pandemie pentru ritmul dosarului și afirmă că nu există întârzieri care să-i poată fi reproșate polițistului care se ocupă de caz.

„Nu sunt întârzieri imputabile organelor de cercetare”

„Având în vedere și existența stării de urgență, respectiv a stării de alertă ce au impus luarea măsurilor de distanțare socială, apreciem că cercetările nu au fost tergiversate de către polițistul desemnat cu soluționarea cauzei, lucrările desfășurându-se ritmic, fără întârzieri imputabile organelor de cercetare”, susține Parchetul.

Din răspunsul Parchetului reiese și că până acum, în cei doi ani, au fost audiate trei persoane (printre care și reclamantul) în 2019 și a fost încheiat un proces-verbal referitor la primirea înregistrării audio cu directorul din Apa Nova, Alexandru Mihai Enea, urmat de o cerere privind datele acestuia din urmă. Nimic despre o audiere a acestuia și nici dacă cercetările au ajuns la identificarea unui posibil făptaș pentru acuzația de abuz în serviciu, până pe 23 martie 2021, data răspunsului Parchetului.

Pașii făcuți în 2 ani, după cum reies din ordonanța Parchetului

5 februarie 2019: plângerea lui Marius Dorian Tănase la Secția 17 Poliție;

10 aprilie 2019: acum chiar 2 ani, audierea reclamantului;

1-30 august 2019: audierea oamenilor din teren ai Apa Nova, 2 la număr;

13 februarie 2020: încheierea unui proces-verbal referitor la depunerea înregistrării care datează din 2018;

au fost cerute datele șefului vizat de la Apa Nova, contractul dintre Apa Nova și proprietarul de bloc, dar și fișele de post a trei angajați ai companiei, între care și Enea.

„Nu aveți nicio calitate”

Ziarul a dorit, la rându-i, să afle ce se întâmplă cu acest dosar. Și a întrebat: „În ce stadiu se află dosarul cu numărul 2790/P/2019, în care se regăsesc fapte de care ziarul nostru a scris în 12 decembrie 2019?”. În plus, dacă se fac cercetări in rem ori in personam.

Răspunsul a fost unul scurt: „Vă comunicăm faptul că din verificările efectuate rezultă că nu aveți nicio calitate în cauză care să justifice transmiterea datelor”.

Apa Nova: Compania nu e parte din procesul, directorul lucrează în continuare la noi!

Compania Apa Nova a reacționat la articolul apărut în Libertatea:

„Apa Nova București nu are nicio calitate procesuală în cauza menționată în interpelare dumneavoastră și, prin urmare, nu cunoaștem dacă sunt desfășurate activități specifice. Pe de altă parte, având în vedere caracterul nepublic al urmăririi penale, eventualele activități procesuale defășurate într-o asemenea cauză sunt, de asemenea, nepublice. În ceea ce îl privește pe dl Mihai Enea, acesta ocupă în continuare o funcție în cadrul Apa Nova București”.

Citeşte şi:

„Îmi era tare frică să nu îmi pierd familia”. Cum a învins teama de a vorbi asistenta din Craiova care își acuză șeful de viol

De ce apar reacții adverse după vaccinare și de ce pot fi considerate chiar un semn bun

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)