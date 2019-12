De Răzvan Luțac, Cristina Radu,

Directorul Direcției Clienți din cadrul Apa Nova, Alexandru Enea, i-a sugerat “un compromis” omului din sectorul 5: racordare la rețeaua de apă fără înștiințarea vecinilor, pentru a renunța la plângeri

Anterior, o echipă de teren a companiei îi propusese racordarea gratuită la apă curentă cu aceeași condiție.

Discuția este probă la dosarul 2790/P/2019 deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5, unde se fac cercetări pentru abuz în serviciu

Vecinul spune că e vorba de împrejmuirea proprietății, nu de blocarea drumului.

Apa Nova nu comentează, invocând dosarul penal.

Un director de la Apa Nova a fost înregistrat de un bucureștean în timp ce îi sugera racordarea la rețeaua de apă fără înștiințarea vecinilor. Asta pentru ca reclamantul să renunțe la plângerile făcute pentru că pățise exact așa ceva: Apa Nova favorizase un dezvoltator imobiliar, proprietar al unor blocuri din apropiere.

Surse judiciare au oferit informația către Libertatea, care l-a găsit pe Marius Dorian Tănase. Acesta din urmă a acceptat să discute cu ziarul.

Alexandru Enea, șef al direcției clienți, a fost înregistrat de Marius Dorian Tănase, locatar al sectorului 5, în timp ce îi propunea “compromisul”.

«Nu m-a întrebat nimeni»

Tănase locuiește pe strada Floare de Gheață, undeva în stânga Prelungirii Ghencea, pe străzile aflate în continuă extindere imobiliară, de cele mai multe ori haotică.

Bărbatul povestește că, începând din 2017, un vecin numit Gheorghe Boian a pornit construcția mai multor imobile.

“Prima dată am observat că lucrarea nu seamănă deloc cu ce avuseseră în plan. Astfel, la parter era prevăzută o parcare, care s-a transformat în alte apartamente. Apoi, vizavi de imobil, în stânga casei mele, a apărut o parcare de 31 de locuri, pe o parcelă destinată unei alte locuințe”, povestește Tănase.

Ulterior, a aflat că același vecin a fost racordat la rețeaua de apă printr-o lucrare ce trecerea inclusiv printr-o parcelă comună, iar el n-a fost anunțat de acest lucru.

“Am fi vrut să știm și noi, pentru că nu avem acces la apa curentă, avem doar o fântână din care ne tragem apă”.

«Mă racordează gratuit»

Tănase a început să facă plângeri. Și au apărut reacțiile. Mai întâi, a primit vizita unei echipe a Apa Nova în toamna lui 2018, iar unul dintre cei din echipă “mi-a propus că, în cazul în care renunț la notificare, ei mă pot racorda gratuit la utilități, printr-o ilegalitate. A repetat de trei ori acest lucru”.

Marius Dorian Tănase

A urmat o întreagă corespondență cu Apa Nova, până când Tănase a fost sunat de Alexandru Enea, directorul Direcției clienți a companiei.

«Vă dăm acordul fără acordul dânsului»

Discuția cu Enea, depusă la dosar, a avut loc pe 6 decembrie 2018 și durează 37 de minute. După ce reclamantul îi povestește situația lui Enea, acesta pare că se dezice de colegii de pe teren, cei care îi propuseseră lui Tănase să se racordeze gratuit la rețea dacă renunță la plângeri. Totuși, pe final, acesta revine și cere un “compromis”.



Ce am putea face drept compromis, pe ideea că dânsul n-a prezentat… neștiind… situația fiind atipică, neavând un precedent similar, noi putem să vă dăm acordul dumneavoastră fără acordul dânsului. Adică da, OK, în aceleași condiții, ca să tratăm cu aceeași unitate de măsură. Alexandru Enea către Marius Tănase la telefon, 6.12.2019, convorbire aflată la dosar:

Dânsul, adică vecinul căruia i se trăsese apă, Gheorghe Boian. “Neștiind” – Enea menționând în discuție că Apa Nova nu știa că Tănase este coproprietar pe parcela unde Apa Nova i-a tras apă primului.

“Da, dar asta e o ilegalitate”, i-a răspuns Tănase directorului Apa Nova, și a refuzat.

Audio cu dialogul dintre Alexandru Enea și Marius Tănase

Apoi, în răspunsul oficial, trimis pe e-mail de același Alexandru Mihai Enea pe 14 decembrie 2018, directorul Direcției Clienți Apa Nova îi spune următoarele: “Vă informăm că, în urma analizării documentelor transmise, societatea noastră nu este abilitată să intervină în litigiile dintre coproprietari”.

Alexandru Enea

Enea fusese însă înregistrat spunând cu totul altceva la telefon.



«Urmărire penală pentru abuz în serviciu»

Pe 15 mai 2019, procurorul Irina Țilimpea, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5, a comunicat părților din dosarul penal 2790/P/2019 o ordonanță prin care acceptă înregistrarea dintre Tănase și Enea drept probă.

Astfel, procurorul amintește că, pe 10 aprilie 2019, “s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracțiunea de abuz în seviciu (…) constând în aceea că un echipaj Apa Nova, cât și numitul Enea Alexandru Mihai – directorul Direcției Clienți din cadrul Apa Nova, i-au propus persoanei vătămate racordarea gratuită la utilități dacă renunță la notificările trimise societății Apa Nova”.

Apa Nova: «Vorbim doar prin PR»

Compania a punctat că Alexandru Enea nu poate discuta despre subiect, iar singurul răspuns este cel oferit de Apa Nova:

“Cu privire la aspectele antamate în întrebările adresate de către dumneavoastră, menționăm că, urmare a petițiilor înregistrate de domnul Tănase Marius Dorian, Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 efectuează cercetări specifice. În virtutea transparenței și responsabilității profesionale, am colaborat și vom continua să colaborăm cu autoritățile abilitate prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor solicitate.

Având în vedere că, din perspectiva informațiilor ce ne-au fost oferite înțelegem că se desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal și ținând cont de caracterul nepublic al activității de urmărire penală, ne aflăm în imposibilitatea oferirii detaliilor solicitate”.

Nu mai are drum de acces

După șirul de plângeri și petiții, Marius Tănase s-a ales și cu drumul blocat către proprietatea personală. “A adus bariere de beton care îmi împiedică accesul. Se mai poate intra doar printr-o stradă adiacentă, Ghidigeni, unde șoseaua e blocată cu bariera de la intrarea în ansamblul vecinului Boian”, povestește Tănase.

Marius Tănase s-a ales cu drumul blocat către proprietatea personală

Tănase a făcut plângeri și în acest sens, existând un dosar referitor la drumul de servitute.

Nu e blocat drumul, e împrejmuită proprietatea Dezvoltatorul imobiliar:

Libertatea l-a contactat și pe vecinul acuzat că a blocat drumul la capătul străzii Floare de Gheață.

Nu vreau să spun decât două lucruri: nu este vorba de blocarea unui drum, ci de îngrădirea unei proprietăți private. Doi, este un proces pe rol la Judecătoria Sectorului 5 și vreau să las instituțiile statului să își facă treaba. Gheorghe Boian:

Gheorghe Boian are profilul unui afacerist prosper, cu firme abonate la contracte cu statul. De exemplu, Romraz Consulting SRL, firmă de “servicii suport pentru întreprinderi”, are 46 contracte de zeci de mii de euro cu Institutul Cultural Român, Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci etc.

