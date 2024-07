Sceneta, creată de un grup de 18 interpreți, arată o femeie corpolentă, celebra DJ-iță Barbara Butch, în centrul unei mese lungi, purtând o coroană aurită și afișând simbolul unei inimi cu ajutorul mâinilor.

Barbara Butch, cunoscută pentru activismul LGBTQ+, precum și pentru demersurile privind acceptarea persoanelor supraponderale, purta o aureolă pe cap. Alături de ea, pe scenă au fost mai mulți concurenți ai emisiunii de tip reality „Drag Race France”, un show bazat pe travesti, realizat pe modelul „RuPaul’s Drag Race”, celebra emisiune americană.

Scena culminează cu un bărbat îmbrăcat sumar, pictat din cap până în picioare într-un albastru strălucitor, care stătea ghemuit pe un platou de argint.

To all the Christians of the world who are watching the #Paris2024 ceremony and felt insulted by this drag queen parody of the Last Supper, know that it is not France that is speaking but a left-wing minority ready for any provocation. #notinmyname



À tous les chrétiens du monde… pic.twitter.com/GusP2TR63u