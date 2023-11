În timpul proiecției, pe 12 noiembrie, spectatorii au perturbat atmosfera, provocând panică, după ce au aprins petarde și artificii în sală, a confirmat poliția indiană.

Clipurile virale arată imagini întunecate din sala de cinema. Se aud fluierături și ovații când apare Salman Khan pe ecran.

Apoi se aprind materiale pirotehnice, care provoacă scântei și fum. În timp ce mulți fani aplaudă, panica i-a cuprins pe alții, care s-au grăbit să fugă departe de jarul aprins.

Potrivit polițiștilor, proiecția s-a oprit. Ulterior, proprietarul teatrului-cinema a depus o plângere și o anchetă este în desfășurare.

Cei care au declanșat focul și intervenția pompierilor sunt acuzați de daune produse prin declanșarea unui incendiu și punerea în pericol a siguranței publice.

„Aud despre artificii în cinematografe în timpul Tiger3. Acest lucru este periculos. Să ne bucurăm de film fără a ne pune în pericol pe noi înșine și pe alții. Fiți în siguranță”, a scris Salman Khan pe X, fostul Twitter.

