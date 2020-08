O platformă de tranzacționare a criptomonedelor, cu testimoniale inventate, își face reclamă pe Associated Press. Site-ul este identic cu cel care a clonat Libertatea

Comunicatul postat pe site-ul Associated Press – și marcat drept conținut plătit – face reclamă platformei de tranzacționare a criptomonedelor Bitcoin Era Pro (bitcoinerapro.com) – un site identic cu cel despre care Libertatea a scris în luna iunie, BitcoinRevolution (btc-revolution.cc), care a clonat pagina Libertatea.ro pentru a convinge oamenii să investească în platformă.

“Comunicatul” de la AP prin care platforma de tranzacționare a criptomonedelor își face reclamă

Site-ul btc-revolution.cc este o clonă a site-ului bitcoinerapro.com. Primul a fost creat în urmă cu aproximativ 100 de zile, în vreme ce al doilea a fost lansat în urmă cu aproape un an.

Site-ul BitcoinRevolution

În luna iunie, după ce a descoperit că BitcoinRevolution a clonat Libertatea și se folosește de pagina falsă pentru înșelătorii cu bitcoin, Libertatea a sesizat ANCOM, dar și SRI. Răspunsul ANCOM a fost că această speță este de competența poliției.

“Bitcoin Era vă poate face bogați”

Acum, sub titlul: “Bitcoin Era Review – Is it really a Scam?” (Bitcoin Era Review – este cu adevărat o înșelătorie? – n.r.), autorii site-ului publică un “comunicat de presă” pentru care Associated Press nu își asumă responsabilitatea editorială, fapt menționat la începutul textului.

Site-ul BitcoinEra, identic cu BitcoinRevolution

În comunicat, regăsim aceleași declarații bombastice care erau prezente și pe site-ul copiat după Libertatea și dedicat utilizatorilor din România: autorii susțin că tranzacționarea criptomonedelor este o unealtă de “soft power” și că “acesta este unul dintre cele mai bune momente pentru a investi în piața de criptomonede și pentru a câștiga sume mari de bani”.

Proprietarii site-ului pretind că au realizat teste din care reiese că rata de câștig, în cazul tranzacțiilor cu criptomonede pe platforma lor, este de “98%, în medie”.

După o scurtă prezentare a platformei, aceștia îndeamnă utilizatorii să își deschidă un depozit și le promit: “Bitcoin Era vă poate face bogați”.

Ei susțin că lucrează cu roboți care cumpără criptomonedele la un preț scăzut și revând când prețul crește.

Teste inexistente “de autenticitate și credibilitate”

“Suntem convinși că Bitcoin Era este o platformă legitimă; sistemul de tranzacționare automată a trecut testele noastre de autenticitate și de credibilitate. Am confirmat că investitorii pot face profit zilnic și își pot încasa câștigurile fără vreo restricție”, se arată în comunicat.

Un “comunicat” remis de persoana sau persoanele din spatele acestei platforme, lucru care face ca mențiunea “a trecut testele noastre de autenticitate și de credibilitate” să fie lipsită de orice valoare.

Poza de la testimonial, furată de pe pagina unei antreprenoare

Site-ul la care face trimitere comunicatul, bitcoinerapro.com, întâmpină utilizatorii cu un montaj video în care apare inclusiv Bill Gates, fondatorul Microsoft, cu o propoziție scurtă în care susține că “bitcoin este mai bun decât valuta”.

Pe site apar și pretinse testimoniale ale utilizatorilor. Aceleași elemente le regăsim și pe btc-revolution.cc.

O căutare simplă pe baza fotografiei, în motorul Google, arată, de pildă, că fotografia utilizatoarei Diana T., din Belmont, Canada, de pe site-ul bitcoinerapro.com, îi aparține, în realitate, lui Chloe McKenzie, o tânără femeie de afaceri care se prezintă și drept “artist financiar” pe pagina sa de Instagram.

“Testimonialul” însoțit de poza furată. Tinerei i-a fost atribuită o identitate falsă, Diana T.

Adevărata identitate a tinerei din “testimonial”: Chloe McKenzie

Imaginea este preluată dintr-un articol în care McKenzie vorbește despre activitatea sa antreprenorială.

