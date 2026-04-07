TVA 0% la alimentele esențiale, o măsură pentru milioane de germani

Politicienii din Germania iau în calcul o măsură radicală, de reducere a TVA la alimentele de bază de la 7% la 0%. Potrivit publicației Gelderlander, măsura produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, peștele, dar și fructele și legumele. Scopul este acela de a sprijini populația, în special a celor cu venituri mici, afectați de creșterea prețurilor.

„Persoanele cu venituri mici cheltuie o parte mult mai mare din bani pe lucruri esențiale, precum chiria și mâncarea”, a spus Jens Spahn, liderul partidului Uniunea Creștin-Democrată, din unul dintre cele mai mari din Germania, adăugând că reducerea TVA la 0% pentru alimente poate fi parte dintr-un pachet mai larg de sprijin.

Creșterea prețurilor la energie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, pune presiune tot mai mare pe bugetele familiilor. Există temeri că și alimentele se vor scumpi și mai mult în perioada următoare. În acest context, eliminarea TVA la produsele de bază este văzută ca o soluție rapidă pentru a reduce costurile zilnice.

TVA mai mare pentru produse de lux

Pentru a compensa pierderile la buget, politicienii germani iau în calcul o creștere a TVA pentru produse considerate de lux, unde cota standard este în prezent de 19%.

Propunerea de reducere a TVA la alimente are susținere din partea mai multor partide, inclusiv CDU/CSU. Totuși, nu există consens asupra modului în care ar trebui finanțată măsura. Partidul SPD și sindicatele preferă o taxare mai mare a veniturilor ridicate, în locul creșterii TVA pentru alte produse.

Germania se confruntă cu un deficit bugetar în creștere, iar autoritățile caută soluții pentru a echilibra situația.

Alte măsuri discutate pentru carburanți și energie

Pe lângă TVA, autoritățile germane analizează și alte măsuri pentru a reduce presiunea economică:

scăderea taxelor pentru combustibili

limitarea prețurilor la carburanți

reducerea temporară a taxelor la energie și electricitate

Toate aceste variante sunt analizate într-un grup de lucru comun al partidelor de guvernare, iar primele decizii ar putea fi anunțate în curând.

În Germania, prețul motorinei a ajuns la un nivel record de 2,44 euro pe litru, potrivit datelor ADAC, iar benzina Euro95 a ajuns la aproximativ 2,19 euro pe litru, iar transportatorii și taximetriștii avertizează că scumpirea carburanților le distruge afacerile.

Printre măsurile menite să reducă impactul asupra populației se numără și noile reglementări intrate în vigoare la 1 aprilie 2026, prin care, după modelul austriac, companiile petroliere pot modifica prețurile carburanților doar o dată pe zi, la prânz. Regula, cunoscută și ca „regula orei 12”, a stârnit deja critici, deoarece, în loc să aducă mai multă stabilitate, pare să amplifice nemulțumirile șoferilor.

Mai mult, în multe orașe din Germania, oamenii stau la coadă pentru mese ieftine la cantinele companiilor, inclusiv în tribunale, chiar dacă nu lucrează acolo.



