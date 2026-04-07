Mojtaba Khamenei îi aduce un omagiu, pe Telegram, şefului spionajului Gardienilor Revoluţiei
Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, i-a adus luni, într-un mesaj rar, pe Telegram, un omagiu şefului spionajului Gardienilor Revoluţiei, general-maiorul Majid Khademi, asasinat de trupele israeliene, relatează The Associated Press.
General-maiorul Majid Khademi s-a alăturat unei „linii de neclintit a războinicilor şi luptătorilor” pregătiţi să-şi sacrifice viaţa, afirmă el dând asigurări că „asasinatele şi crimele” nu vor perturba forţele armate iraniene.
Atacurile iraniene au costat Israelul 15 miliarde de dolari și au provocat distrugeri masive în doar o lună
Războiul cu Iranul a provocat Israelului pierderi economice și materiale masive, costurile guvernamentale fiind estimate la aproximativ 15 miliarde de dolari doar în ultima lună. Peste 26.000 de cetățeni au solicitat deja despăgubiri pentru daune majore, în timp ce rachetele iraniene au dus la dezafectarea unor unități strategice, inclusiv a unei fabrici de drone din Petah Tikva. Deși autoritățile mențin un control strict asupra informațiilor despre impactul real al conflictului, amploarea distrugerilor indică o presiune fără precedent asupra infrastructurii și economiei israeliene.
Israel a aprobat o listă actualizată de ținte strategice în Iran și așteaptă doar semnalul lui Trump
Israelul și-a intensificat pregătirile militare prin aprobarea unei liste de obiective energetice și de infrastructură din Iran, planificând o intervenție în cazul în care eforturile diplomatice ale SUA vor eșua.
În timp ce premierul Benjamin Netanyahu își exprimă scepticismul față de un posibil armistițiu, cerând condiții drastice precum predarea întregului stoc de uraniu îmbogățit al Teheranului, oficialii de la Tel Aviv subliniază că implementarea acestor planuri de rezervă depinde acum exclusiv de „unda verde” așteptată de la administrația Trump.
Donald Trump amenință jurnaliștii cu închisoarea pentru scurgeri de informații
Războiul cu Iranul a marcat o escaladare fără precedent a ostilității lui Donald Trump față de mass-media, președintele american amenințând recent un jurnalist cu închisoarea pentru publicarea unor detalii legate de salvarea a doi aviatori americani.
Trump a avertizat că va forța companiile de presă să își dezvăluie sursele sub pretextul securității naționale, o mișcare ce amplifică acuzațiile la adresa administrației sale privind utilizarea puterii executive pentru a suprima relatările critice și a controla fluxul de informații de pe front.
