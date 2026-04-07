Mojtaba Khamenei îi aduce un omagiu, pe Telegram, şefului spionajului Gardienilor Revoluţiei

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, i-a adus luni, într-un mesaj rar, pe Telegram, un omagiu şefului spionajului Gardienilor Revoluţiei, general-maiorul Majid Khademi, asasinat de trupele israeliene, relatează The Associated Press.

General-maiorul Majid Khademi s-a alăturat unei „linii de neclintit a războinicilor şi luptătorilor” pregătiţi să-şi sacrifice viaţa, afirmă el dând asigurări că „asasinatele şi crimele” nu vor perturba forţele armate iraniene.

Majid Khademi, îmbrăcat într-o uniformă militară verde, stând cu mâinile ușor ridicate, în timp ce se uită într-o parte. în partea dreaptă a imaginii se vede steagul iranian
Majid Khademi, șeful spionajului Gardienilor Revoluției, a fost ucis. Foto: Profimedia Images
00:24 - Acum 7 ore
07-04-2026

Atacurile iraniene au costat Israelul 15 miliarde de dolari și au provocat distrugeri masive în doar o lună

Războiul cu Iranul a provocat Israelului pierderi economice și materiale masive, costurile guvernamentale fiind estimate la aproximativ 15 miliarde de dolari doar în ultima lună. Peste 26.000 de cetățeni au solicitat deja despăgubiri pentru daune majore, în timp ce rachetele iraniene au dus la dezafectarea unor unități strategice, inclusiv a unei fabrici de drone din Petah Tikva. Deși autoritățile mențin un control strict asupra informațiilor despre impactul real al conflictului, amploarea distrugerilor indică o presiune fără precedent asupra infrastructurii și economiei israeliene.

00:17 - Acum 7 ore
07-04-2026

Israel a aprobat o listă actualizată de ținte strategice în Iran și așteaptă doar semnalul lui Trump

Israelul și-a intensificat pregătirile militare prin aprobarea unei liste de obiective energetice și de infrastructură din Iran, planificând o intervenție în cazul în care eforturile diplomatice ale SUA vor eșua.

În timp ce premierul Benjamin Netanyahu își exprimă scepticismul față de un posibil armistițiu, cerând condiții drastice precum predarea întregului stoc de uraniu îmbogățit al Teheranului, oficialii de la Tel Aviv subliniază că implementarea acestor planuri de rezervă depinde acum exclusiv de „unda verde” așteptată de la administrația Trump.

00:15 - Acum 7 ore
07-04-2026

Donald Trump amenință jurnaliștii cu închisoarea pentru scurgeri de informații

Războiul cu Iranul a marcat o escaladare fără precedent a ostilității lui Donald Trump față de mass-media, președintele american amenințând recent un jurnalist cu închisoarea pentru publicarea unor detalii legate de salvarea a doi aviatori americani.

Trump a avertizat că va forța companiile de presă să își dezvăluie sursele sub pretextul securității naționale, o mișcare ce amplifică acuzațiile la adresa administrației sale privind utilizarea puterii executive pentru a suprima relatările critice și a controla fluxul de informații de pe front.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Dureros ce a făcut Neli, soția lui Mircea Lucescu, după ce a plecat de la Spitalul Universitar. Gestul ei, după ce marele antrenor nu mai răspunde la tratament, i-a lăsat pe toți fără replică
Cine e femeia care ar fi recunoscut că l-a ucis pe medicul din București și ce le-a povestit anchetatorilor. Noi detalii scandaloase ies la lumină în cazul crimei care a zguduit Capitala
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
Cum se mai simte Cornel Dinu, legenda lui Dinamo » Mesajul scurt pe care îl transmite apropiaților
ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Mesaj RO-Alert emis în Tulcea, după atacuri cu drone în apropierea frontierei. Oamenii, sfătuiți să sune la 112 dacă se simt în pericol
Ciprian Ciucu anunță că mai multe trotuare din centrul Bucureștiului au fost eliberate de mașini
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Cine este omul din umbră de la U Cluj, în drumul spre titlul de campioană. Gestul de 330.000 de euro care o ține în joc și pe rivala de la CFR. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Actorul de la PRO TV care o vede pe Dinamo în cupele europene în 2026: „Am avut mare noroc cu acest antrenor. Zeljko Kopic e un tip mișto”
Momente grele pentru Alexandra Stan la începutul sarcinii. Când se va naște fetița ei. „A fost traumatizant, m-am îngrășat”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Vom avea sau nu Lumină Sfântă de la Ierusalim, de Paște? Anunțul făcut de BOR
Ce au discutat Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Transporturilor la Palatul Cotroceni aproape două ore
Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan sunt așteptați în România în perioada summitului B9
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Stenograme explozive din dosarul de spionaj: cine e fostul candidat căruia șeful agenților moldoveni i-a cerut protecția în arestul de la București
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
